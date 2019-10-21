ملتقى لانطلاقة مسابقة لوما ستارت العالمية في “الأردنية”

عمان -الغد أقيم في الجامعة الأردنية صباح أمس حفل انطلاقة مسابقة “لوما ستارت” العالمية في دورتها الثانية على مستوى الأردن، ومسابقة علماء المستقبل في دورتها السادسة بالتعاون مع جمعية ابتكار لتنمية الإبداع.

وقدمت رئيسة الجمعية ثريا عيّاد خلال الحفل الذي رعته رئيسة قسم الكيمياء في كلية العلوم الدكتورة فدوى عودة مندوبة عن عميد الكلية الدكتور فؤاد كتانة نبذة عن المسابقتين وطريقة التسجيل فيهما ومحاورهما والمجالات التي يمكن المشاركة بها في كل منهما، إضافة إلى هدف كل مسابقة ومنهجيتها؛ مستعرضة قصص نجاح لمشاركات طلابية سابقة.

من جهتها أوضحت خبيرة ومستشارة المشاريع العلمية في الجمعية ختام سالم المنهجية العلمية لمسابقة لوما ستارت العالمية؛ مستشهدة بالمعايير التي تحدد جودة المشاريع المتقدمة وقوتها.

إلى ذلك عرض أستاذ الهندسة الكيميائية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد رسول قطيشات قصة نجاحه للطلبة وتجربته في الابتكارات العلمية، مقدما لهم مجموعة من النصائح والإرشادات التي من شأنها أن تلهمهم للمثابرة ومواجهة التحديات حتى بلوغ الهدف المنشود.

يشار إلى أن مسابقة علماء المستقبل أطلقتها الجمعية بالتعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة التربية والتعليم بهدف المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم والتعلّم في مدارس المملكة والإسهام في بناء جيل مكتسب للمهارات والاتجاهات والميول الدافعة للبحث والتقصي والاكتشاف والاختراع وحل المشكلات في الحياة بمنهجية علمية، ومن هذه المسابقة يتأهل الفائزون للمشاركة في المسابقة الأم “لوما ستارت” العالمية.