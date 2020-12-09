“ملتقى همم”: كورونا حجمت الحريات العامة.. وحقي الحياة والصحة يتقدمان

غادة الشيخ

عمّان- أجمع سياسيون وحقوقيون على أن جائحة كورونا حجّمت طريق الحفاظ على الحقوق والحريات والحفاظ عليها وتعزيزها، لأن حقي الحياة والصحة باتا أولى أولويات حقوق الإنسان، فيما تباينت الآراء على أن تحجيم تلك الحقوق ليس فقط بسبب الجائحة بل التبعات التي لحقتها مثل أوامر قانون الدفاع.

جاء ذلك خلال ملتقى “حقوق الإنسان في الأردن في ظل جائحة كورونا” الذي نظمه كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان وتحالف “همم” لمؤسسات المجتمع المدني، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف غدا الخميس.

وفي كلمته خلال جلسة افتتاح الملتقى الذي عقد عن بعد، وأدارتها الزميلة هبة عبيدات، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة على أن الأردن، وبصرف النظر عن التبعات التي لحقت جائحة كورونا سيبقى محافظاً على موقعه أمام الجهات الأممية لحقوق الإنسان في تعزيزه لهذه المنظومة وتطويرها وحمايتها، وقال: “عندما نتكلم عن حقوق الإنسان فنحن نتكلم عن قضية تخضع لآليات العمل على حمايتها في الأردن، وهي ليست منظومة حقوق أيدولوجية بل منظومة قائمة على وسائل تشاركية من كافة الأطراف سواء الرسمية أو الحقوقية والمدنية لحمايتها من أي انتهاك”.

واستنكر الوزير المعايطة من الأصوات التي اعتبرها تعميمية تتحدث عن تراجع حالة حقوق الإنسان في الأردن على المستوى العالمي خلال فترة الجائحة، واتفق على أن الحق في الحياة كان وما يزال الحق الأساسي الذي ركزت عليه الدولة خلال فترة جائحة كورونا، لكن في الوقت ذاته لم يتم اتخاذ أي إجراءات من الحكومة خارج السياق العالمي الذي توحد في تركيزه على حماية الحق في الحياة، بل كان الأردن دولة أكثر مرونة مقارنة حتى بدول أوروبية في التعاطي مع كافة الحقوق خلال الفترة الماضية.

وبرر المعايطة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالحظر الجزئي فهو حرصاً على عدم استفحال الوباء وحرصاً على عدم الاضطرار إلى اللجوء إلى حظر تجول كامل، لافتاً إلى أن النتائج أثبتت أن تلك الإجراءات ساهمت في تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا، منتقلاً في حديثه إلى المحور الاقتصادي قائلاً أن الحكومة اتخذا إجراءات تحمي كل من صاحب العمل والعامل بشكل موازي، وأصدرت برامج مساندة مثل كل من برنامج تضامن، مساند، وتكافل.

وختم بأن الحكومة حريصة على ترجمة توصيات جلالة الملك عبد الله الثاني بألا تمس أوامر قانون الدفاع على الحقوق والحريات، وقال: “أي نعم لم نصل إلى مرحلة الكمال، لكن يجب أن نعترف أننا أنجزنا، والحوار هذه المرحلة هو الأساس وليس الاتهامية”.

فيما استعرض مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة محمد النسور خلال كلمته في الملتقى، المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية منذ بداية جائحة كورونا، من بينها أن جميع الإجراءات الصحية وأوامر الدفاع التي صدرت في دول العالم يجل أن تخلو من التمييز وأن تكون شفافة من حيث المعلومات ولا تنحصر على تقديم الإيجازات الإعلامية الاعتيادية بحيث يجب أن تراعي لغة الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة السكان غير الناطقين بلغة الدولة الأم.

ومن المبادئ التوجيهية التي أعلنت عنها المفوضية وفق النسور، أن قرارات الحظر والعزل والإجراءات المقيدة لحرية التنقل التي اتخذتها الدول يجب أن تكون محددة وتضمن الشق المعيشي للناس، كما يجب الحفاظ على خصوصية المصابين بفيروس كورونا وضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة، إضافة إلى توجيهات تتعلق بالأشخاص الذين يعيشون في أماكن مكتظة كالسجون ودور الإيواء الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس حيث يجب وضع إجراءات تحميهم مثل إخلاء سبيل السجناء الذين لا يشكلون خطراً على مجتمعهم مثل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

كما دعت تلك المبادئ كما أضاف النسور، إلى مراعاة الإجراءات الحكومية لحقوق المرأة وتحديداً المرأة العاملة التي تعاني في الأصل في الطروف العادية من التهميش، والتي ضاعفت عليها ظروف الجائحة من معاناتها، ناهيك عن العنف المنزلي الذي ارتفع خلال فترة الجائحة والتي يستوجب على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار لضحايا العنف المنزلي وصعوبة وصولهن إلى جهات الحماية والمساعدة خلال فترة الحظر.

كما دعت المبادئ على عدم التمييز في توزيع اللقاحات وإيصالها بالمجان، ودعت بعدم استغلال الأجندات الأمنية في إعادة ترتيب الأولويات في حقوق الإنسان، وأن يكون الأمن الإنساني مبني على العدالة لذلك كان شعار المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان من هذا العام: “النظر للمستقبل.. البناء بشكل أفضل”.

بدوره اعتبر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن الهدف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1949 كانت بهدف الخروج من ويلات الحروب، واليوم البشرية لا يختلف هدفها في مواجهتها لجائحة كورونا من هدف تأسيس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال: “لو أعدنا النظر فيما يحدث اليوم لوجدنا أننا بالفعل نخوض حرباً من نوع آخر في ظل هذا الوباء، الذي كشف أننا أحوج من نكون للحفاظ على إنسانيتنا وأن نكون في حالة دائمة من اليقظة من الوقوع في خطر المس بالحقوق والحريات”.

وقال العرموطي: “يجب أن نعترف أن هناك مواطن خلل طالت بعض الحقوق الأساسية في الأردن خلال الجائحة، من جراء تجاوزات مست هذه الحقوق أبرزها الحق في التنقل، والتجمع السلمي، والحصول على المعلومات، والأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل وكبار السن، والعمال المهاجرين واللاجئين، والنزلاء وعمال المياومة، والمعلمين”، مشدداً على أن قرارات أوامر الدفاع تحتاج إلى مناقشتها والحرص على ألا تؤثر على الحقوق والحريات والمس بها، واصفا ما مس ببعض الحقوق ب”الانتكاسة”.

وختم بقوله: “الحقوق والحريات وتحديداً الحق في حرية الرأي والتعبير حق مقدس من غير المقبول المساومة عليه تحت أي ظرف من الظروف حتى لو كان هذا الظرف جائحة كورونا”.

فيما اعتبر منسق تحالف “همم” نضال منصور في كلمته خلال الملتقى أن الحكومة وصناع القرار لم ينظروا بعين الاهتمام لحقوق أساسية خلال فترة الجائحة، وأن حالة حقوق الإنسان في الأردن مؤخراً لا ترتقي للمستوى والمطلوب، وقال: “حقوق الإنسان في كل زمان ومكان لا تقبل التجزئة والانتقائية لذلك ندعو لمعالجة الاختلالات افي القضايا الحقوقية التي تجاهلتها الحكومة”.

وأضاف منصور: “مؤشرات حالة حقوق الإنسان في الأردن ووفق التقارير الدولية والوطنية أشارت إلى التراجع أو محلك سر، خصوصا حرية التجمع السلمي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ما تزال تصطدم بعقبات، ناهيك عن حالة تحدث في شيطنة المجتمع المدني”.