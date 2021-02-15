ملثمان يقتحمان جلسة لمجلس بلدية الجيزة ويطعنان نائب الرئيس

أحمد الشوابكة

مادبا – تعرض نائب رئيس بلدية الجيزة صباح اليوم الاثنين، للطعن من قبل شخصين ملثمين اقتحما جلسة لمجلس البلدية.

وقال مصدر مطلع لـ”الغد”، إن المطعون نقل إلى مستشفى المحبة في محافظة مادبا، مشيرا الى أنه “تم تكسير القاعة التي كان يعقد فيها الاجتماع”، وتم سماع دوي إطلاق عيارات نارية داخل المبنى.

في وقت لاحق، أوضح مصدر أمني أن “بلاغا ورد إلى غرفة عمليات مديرية شرطة البادية الوسطى قبل قليل بتعرض موظف في بلدية الجيزة للطعن باداة حادة من قبل شخصين داخل مبنى البلدية إثر خلافات سابقة بينهم قبل أن يلوذا بالفرار”.

وأشار إلى أنه تم “إسعاف المصاب للمستشفى وحالته متوسطة وبوشر التحقيق والبحث عن الجناة”.