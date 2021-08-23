ملحق الموازنة والبلديات واللامركزية على طاولة النواب اليوم

جهاد المنسي

عمان- يشرع مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية اليوبمناقشة توصية اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمنة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، والذي تم تغيير اسم مشروع القانون الى قانون الادارة المحلية.

وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب محمد الهلالات إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه العديد من التعديلات، وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة خلال اللقاءات الحوارية مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات وصولا لمشروع قانون يلبي الطموحات ويعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف جوانب الخدمات والتنمية.

ونوه أن التعديلات التي أجرتها اللجنة جاءت متوافقة مع الإجراءات التي تهدف لتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بالإضافة لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي، وتمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

ويناقش المجلس ايضا قرار اللجنة المالية المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي اقرته اللجنة مؤخرا والذي جاء لتوفير فرص عمل للشباب واستدامة برامج التكافل واستهداف الأسر العفيفة، حيث انه لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة.

وأشار بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال اجتماعات اللجنة المالية إن كل ما ورد في مشروع القانون يستهدف برامج تكافل فضلاً عن تمديد عمل المشاريع المعمول بها حالياً كالبرامج التي تستهدف الأسر العفيفة، مشيرا أن مناقشة مشروع القانون يدل على التزام الحكومة بإدارة المال العام، دعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الاردن جراء استقباله للاجئين السوريين البالغ عددهم مليون وأربعمائة ألف لاجئ، لافتا إلى أن برنامج استدامة ساهم بالمحافظة على 120 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، وان برنامج تكافل ساهم بتوفير مصدر دخل إلى 160 ألف أسرة كانت قد فقدت مصدر دخلها.

وجاء مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة التزاماً مـن الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة، ولتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها، وتغطيـة قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.

كما يناقش النواب قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 (المعاد من مجلس الأعيان)، وقرار لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة والمتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

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