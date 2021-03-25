“ملحمة الكائن الحربي”.. دلالات جمالية في استبصار الواقع ورؤيا المستقبل

عزيزة علي

عمان- صدر بدعم من وزارة الثقافة للشاعر جميل أبو صبيح ديوان شعري بعنوان “ملحمة الكائن الحربي، أو ما غناهُ نسرُ الياسَمين في طريقهِ إلى المعرَكة”، عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان.

وتحت عنوان “الرؤيا والدلالة في ملحمة الكائن الحربي” كتب الناقد د. زياد أبو لبن مقدمة للديوان يقول فيها، : إنّ ما يميّز قصيدة “أبي صبيح”، قصيدة الملحمة أو الملحمة القصيدة، المجازات والرموز والأنساق الدلالية وجماليات اللغة والإيقاعات وتوالد الصور وفضاء الأنا والتشكيل البصري والمشهد الحركي، كل ذلك بمحمولاته الشعرية، وكسراً للمتوقع، ومغايراً للسائد، وهي ملحمة استبصار للواقع ورؤيا للمستقبل، وأظن أن القارئ المثقف قد يجد فيها ما سعيت للكشف عنه، أو قد يجد فيها ما هو مختلف عمّا وجدته، ولعلّ ناقداً ما يرى فيها غير ما رأيت، وهذا وذاك مركوز بفعل القراءة الواعية للنص.

وينوه أبو لبن الى أن ديوان “ملحمة الكائن الحربي أو ما غنّاه نسرُ الياسمين في طريقه إلى المعركة”، هو عبارة عن قصيدة واحدة جاءت في حدود 65 صفحة من القطع المتوسط، أي هي قصيدة ملحمية، تتخذ من تفعيلة الشعر الحر وزناً لها، حيث تأتي القصيدة بهذا الطول بعد أن أخذ هذا العصر سمة الإيقاع السريع في كل مجالات الحياة، لكن أبو صبيح اتخذ مساراً مختلفاً عن إيقاع العصر ومحمولاته التي بات القارئ في عزوف عن كلّ ما يمت للكتابة من طول حتى وإن لم يصبه الملل في عمل كتابي طويل يرقى بفنياته وجماليات اللغة.

ويرى أبو لبن أن العنوان يقوم على خيارين، الأول “ملحمة الكائن الحربي”، وهذا يعيدنا إلى الملاحم الشعرية عند اليونان، التي تقوم على الحرب أو الثورة التي تشترك فيها قطاعات الشعب في حوادث تاريخية، متمثّلة بالبطولة الفردية، وما تتبعها من خوارق تفوق الواقع، بل هي أسطرة للواقع، أما الخيار الآخر فهو “ما غنّاه نسر الياسمين في طريقه إلى المعركة”، وهذا العنوان ينطوي على أغاني الرعاة، لكن المفارقة بما يحمله من دلالة بـ “نسر الياسمين”، فيما يؤشّر الى رمزية استخدام “النسر” من قوة وتحليق في الأعلى، لكن هنا الشاعر يستخدم دلالة أو رمزية أخرى تقترن بالنسر ألا وهو “الياسمين”، وقد عُرف عن الياسمين الناصع البياض الدلالة على الرقّة والرمز في قصص الحب والعشق، ولكنه يتحول هنا إلى غنائية مغايرة في طريقه إلى المعركة.

ويوضح أبو لبن أن هذا النص الشعري الطويل كُتِبَ في العام 1987، لافتا الى أن هذه القصيدة الملحمية محمّلة بصور شعرية متلاحقة وكثافة في اللغة، ونشيد رعويّ معتّق برائحة الياسمين، ويظهر فيها النفس الشعري الطويل الذي يتمتّع به الشاعر، حيث يطالعنا في بدء القصيدة اسم الحرب، وليست الحرب هنا كالحرب التي تتمثّل بواقع الإنسان من قتل ودمار، بل هي حرب منسربة من الذاكرة، في تمثلات الجسد، وما عهدنا بالحرب إلا ملحمة البشر في قدرة الآلهة على خرق بطولي مؤسطر، ويتحول فعل الإرادة إلى تحولات مسكونة بنشوة الحياة أو الانتصار على واقع مأزوم، فتعلو الأنا في تحقيق شغفها في الوجود برغم ما يدور في هذا العالم من حرب، وما تحمله الحرب من آثار تلقي بظلالها على النفس من تشظي وانكسار، فصوت الشعر يكسر إيقاع طبول الحرب في فتنة الحياة:

” وَأنا أُريدُ الماءَ بين يَدَيَّ خَمْراً من جَليدْ

وَأُريدُ أجْسادَ الصَّبايا الفارِعاتْ

تلكَ الرَّياحين الْأثيلةْ “.

يقول أبو لبن عن طفولة الشاعر إنها كانت تشكّل له هاجساً موحشاً، وهو يستعيد الماضي في عنفوان الحياة الهادئة المسكون بأجواء القرى البعيدة، وما تقوم عليه جداول الماء باعتبار الماء تجسيدا لعناصر الكون الأربعة (التراب والهواء والنار والماء)، كما أن رمز “العصافير” دال على الحرية المطلقة في فضاء الكون، والأكثر إبهاراً وجمالية “سجود نور الشمس في مرج النخيل”، وهنا انزياح تشبيهي مركوز بسحر الطبيعة المفتقدة، مما يمنح الصورة الشعرية عذوبة اللغة المنصهرة في انزياحها الاستعاري، فيستدعي أبو صبيح صورة أبيه في غلال الأرض في الفردوس المفقود (فلسطين) ليصار إلى المخيم بعد أن فقد البيارة في وطن محتلّ محملاً بالدماء والقتل: ويقول، “وأرى أبي في الأرضِ يَطوي سُنْبُلَ الأيامِ في غَبَشِ.. الْمُخَيّمِ والدماء.. وأرى صَباحَ القَتْلِ يَغْتالُ الصِّبا الْوَرْدِيّ ثمّ يَنامُ مُلْتَفّا.. بِسَوْسَنَةِ الْفَناءْ”.

ويرى أبو لبن أن ما يميّز نص “ملحمة الكائن الحربي”، هو تلك الصور المتدفقة، وما تحمله جماليات اللغة على محمل الدلالة، حيث يقوم السرد على ربطها ببعض كي لا ينفلت عِقَلُ الشعر من مواضعه وتصبح الصور مفككة أو تصبح الصورة مستقلة عن الأخرى، فيتضافر الدلالي بين الذاتي والموضوعي، ويكون صوت طبول الحرب تدقّ في خيم المشردين عن وطنهم، وتتواشج ملحمة الكائن الحربي بملحمة الرحيل الفلسطيني عبر هجرات الكائن الخليلي، تاركاً أنين المدن الفلسطينية تحت وطأة المحتل الغاصب، ويحلّ المنفى الفلسطيني محمّلاً بأوجاعه وآلامه فيقول الشاعر:

” آهٍ.. إذنْ/ بَحرٌ وبَحرْ/ وطنٌ غفا بين الأصابعْ/ وطن غَفا في غُرفتِهْ/ وطنٌ غفا في ماءِ رُوحي/ منفى ومنفى ثم بحرٌ/ ثمّ منفى ثم بحرٌ/ ثم أسلحةٌ ومنفى ثم بحرٌ/ ثم دَمٌ/ ثم دَمْ/ وأكونُ مِرآةَ السماءِ ووَعْلَ قُطعانِ الْعَدمْ/ وتكونُ لي فَرَسٌ تخُبُّ على حَشيش الضوءِ/أمسَحُ عُرْفَها”.

ويخلص أبو لبن الى ملاحظة وهي البنى الدلالية في مقاطع القصيدة التي تتعمق مع البنية الإيقاعية، في تناغم يسعى إلى تعميق رؤيا الشاعر للعالم، فينطلق من الخاص للعام، أي من الآني للمطلق، فهي رؤيا متوهجة بمكونات النص الشعري، وانزياحات اللغة بمدلولاتها، ولعل القطع السينمائي في القصيدة وحركته يكشف عن تلاحم الصور بعضها ببعض، التي تحمل – أي تلك الصور- طاقة شعرية خاصة عند أبي صبيح في نفس شعري طويل أو نفس ملحمي، فما يكاد يقف على صورة شعرية من الصور حتى يشقّها أو ينثرها بمتعدد في الرمز والإيحاء، بل يؤنسن الأشياء بدءاً من أول مقطع في القصيدة الملحمة إلى أخر مقطع فيها، كما نلاحظ ذلك في المقطع الأخير من القصيدة، وكأنه منفتح على أفق جديد أو على أفق لا حدود له: “يَسْقُطونَ وَيَنْهَضُونَ وَيَسْقُطونَ، أنا اكْتِمالاتُ الْعَواصِفِ/ غَيْرَ أنّ رصاصَةً صَمّاءَ خانَتْنِي وَما عَرَفَتْ هَوايَ/ تَسَلَّلَتْ كالْأُقْحُوانِ إلى حَشايَ،عَرَفْتُها، هِيَ مِنْ بَناتِ/ الْحِقْدِ يَقْطُرُ غَيْظُها في قاعِ رُوحي، لَمْ يَزَلْ مِلْحٌ على كَفّي أُقاتِلُهُمْ بِهِ، جِسْمِي الذي يَهْوي وَأصْعَدُ لِلْأعالي/ أوَّلُ الخُطُواتِ مَعْرَكَتِي وَلِلْجَسَدِ انْحِناءِ الْوَرْدِ/ جِسْمِي يَنْحَــنِي وَالْأرْضُ حُبـْلى، وَالْوُرودُ الْحُـمْرُ تَنْـعُرُ مِنْ/ جِراحِي، تَنْتَهي الطَّلَقــاتُ، أنْصُبُ حَرْبَتِي، وَالْجــُنْدُ/ حَوْلِيَ كُلّما اقْتَرَبوا تَراخُوا، في فَحِيـحِ جُنونِها، مِثْلُ/ السُّوارِ، رَصاصُهُمْ مِلْءُ الهَواءِ، يُزاحِمُونَ الْمَوْتَ في/ نَفَقِ الْجَريمَةِ، يَلْهَثُونَ وَيَسْقُطونَ وَيَنْهَضونَ وَيَلْهَثونَ/ وَيَسْقُطونَ، وَكانَ جِسْمي مثلَ جِذْعِ النَّخْلِ لكِنْ يَنْحَنِي/ أشْـتَدُّ لِي ثَأْري وَدُنْيا لا تَزالُ شَــهِيَّةً، وَعلى الْحِرابِ/ نَشَرْتُ أجْسادَ الرِّفاقِ، حَمَلْتُهُمْ في جُعْبَتِي، جُثَثٌ تَمُرُّ/ تَحُطُّ أكْفاناً على أكْتافِها وَتَمُدُّها في غابَةِ الْأيْدي وسائد/ من جليد، ينحني جسمي فأطعن طعنة الْمَوْتى وَأوقِنُ/ أنَّها هِيَ آخِرُ الطَّعَناتِ والحَرْبُ التي أهْوَى وَأُوقِنُ أنّ/ خُطْوَتِيَ الْأخيرةَ تَخْتَفِي تحتَ انْحِناءَتِيَ الْأخِيرَةِ، إنّها اللحَظاتُ تَسْعُلُ وَهْيَ تَعْبُرُنِي وَتَمْضِي، ليسَ لي جِسْمٌ أُواريهِا التُّرابَ، وليسَ لي كَفَنٌ، وَجِسْمي في انْحِناءَتِهِ/ الْأَخِيرَةِ ذابَ في شَفَقِ الصَّباحِ، الْكَوْنُ أزْرَقُ والسَّماءُ/ جَديدَةٌ بَيْضاءُ، كَفّنْتُ الْغَمامَ بِثَوْبِها، وارَيْتُها بِأريجِ/ زَنْبَقَةٍ وَلازالَ الْمَدى لِغَزالَةِ الْأعَداءِ ممتدا..”