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ملصق خرّيجة الجامعة الألمانية الأردنية دانا الشياب ضمن أفضل مئة بوستر عربي لعام 2021

منذ ساعة واحدة
ملصق خرّيجة الجامعة الألمانية الأردنية دانا الشياب ضمن أفضل مئة بوستر عربي لعام 2021
ملصق خرّيجة الجامعة الألمانية الأردنية دانا الشياب ضمن أفضل مئة بوستر عربي لعام 2021

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عمان- الغد- تم اختيار ملص (بوستر) خريجة قسم التصميم والتواصل البصري بكلية هندسة العمارة والبيئة المبنية في الجامعة الألمانية الأردنية دانا الشياب ضمن مسابقة أفضل 100 بوستر عربي حيث تم عرضه في معرض 421 في أبو ظبي- الإمارات وتير دلفت في بورنيم ببلجيكا.
و تهدف مسابقة أفضل 100 ملصق عربـي إلى توثيق اللغة البصرية العربية من خلال اختيار وعرض أفضل وأحدث ما قدمه الوطن العربي من ملصقـات ، حيث تم إنشاء المسابقة من قبل مجموعة من الأكاديميين والطلاب، لإثراء التصميم العربي حيث يكرم الفائزين من خلال معرض متنقل وإصدار كتاب خاص بالمسابقة.
وهذا المسابقة في جولتها الثالثة من أهم المسابقات على المستوى العربي المهتمة بالمبدعين العرب وتصميماتهم للملصقات العربية.

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