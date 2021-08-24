ملص: نقف جميعا خلف الكاميرا والمشاهد تتباين وفق رؤية المخرج وأدواته

أحمد الشوابكة

عمان- يرى المخرج الأردني مازن ملص، أن نظام الفيديوكليب يحول الأغنية الى عالم القصة المصورة ذات الموضوع الهادف والحبكة الدرامية المؤثرة بطريقة تقبع في ذاكرة المتلقي.

ويؤكد ملص، في حديثه لـ”الغد”، أن الأغنية المصورة على نظام الفيديوكليب هي صناعة بحد ذاتها، وهي عملية مهمة لترويج العمل الغنائي أو الموسيقي للفنان، ولكن هذا النوع من الأعمال الفنية له قواعد وأسس يجب أن تنفذ على أصولها، بأن يرتقي بالأغنية ولا يهبط من مستواها، ويجب أن يتم رسم سيناريو يتوافق من كلمات الأغنية واللحن والتوزيع لتوصيل الفكرة للمستمع والمشاهد.

ويضيف “المخرج هو الذي يقف أمام الكاميرا، ويستخدم النظريات نفسها، لكن يبقى إحساسه وفلسفته ورؤيته الفنية وتمكنه من أدواته ومهاراته في تعامله مع موضوعه ومع فريق عمله، هذا كله هو الذي يعطي عملاً ناجحاً”، مشيراً إلى أن الإنسان إن تنوع وأجاد التنوع، فهذا يعني أنه إنسان متعدد المواهب ولديه أشياء كثيرة وجميلة، وليس خطأ أن يخرجها للآخرين.

ويتابع حديثه “كل من يقف أمام الكاميرا تقع إدارته على عاتق المخرج الذي يطرح الفكرة ويطبقها على أرض الواقع من خلال التصوير الميداني للعمل الفني، الذي يجب أن يكون ملائماً مع المتلقي، وهذا دوما ما أسعى إليه في مجمل أعمالي الإخراجية والفنية”.

ويرى ملص أن على المخرج أن يتمسك بأفكاره، وألا يتأثر بفكر الفنان الذي يتعامل معه، لأن ثمة فنانين لا يعرفون ما الذي يريدونه، ويعتقدون أنهم يفكرون بطريقة صحيحة وعليه يؤذون المخرج، ولذلك عندما يسير المخرج خلف أفكار الفنان لا تكون النتيجة دائماً صائبة، وهنا على المخرج أن يضيء للفنان على النقاط الصحيحة والخاطئة.

ووفق ملص “عندما يلمع اسم مخرج في عالم الموسيقا والفيديوكليب، يظهر بطريقة أسرع لأنه منتَج تجاري ويعرض على أكثر من شاشة على مدار السنة تقريباً”، مضفياً “لا شك أن عددا من الشركات الكبيرة مالكة المحطات الفضائية تروج لثقافة هشة تبرز من خلال العري الفاضح في الأغنية المصورة، وهو ما أدى إلى هبوطها، من وجهة نظر منشدي الفن الراقي والملتزم، ومن الممكن أن تنهار تلك الشركات نتيجة لعدم وجود استراتيجيات لديها تعنى بالأهداف التي من المفترض أن تضعها لهذا الغرض، لكن هذا لا يعني أن مجال التطور أمامه مستحيل، فما يزال هناك الكثير من الأبواب المفتوحة أمامه”.

وقال: “على المؤسسات الرسمية وضع أسس ومعايير لمراقبة التلفزيونات، خاصة في الإنتاج النوعي، وتوجيهها بما يتواءم وثقافتنا العربية، وتنميتها وإبعادها عن الفيروسات الفكرية”.

ويجد ملص أن الرمزية تعكس في العمل الفني رؤية المخرج وطريقة تفكيره، ويمكن استخدامها في إثراء المشاهد وخلق علاقة فكرية بين العمل ومحتواه، مشيراً إلى أن هناك ارتباطا واضحا ومتينا بين الذات والمكان اللذين يخلقان الحالة الإبداعية لدى أي مبدع في شتى المجالات، التي تحتاج إلى من يلملمها على طريقته الخاصة، بحيث تلائم ذوق المتلقي، فالغوص في الذات سبيل لإبراز هذه الحالة التي يتجلى بها المبدع في مجاله لتتولد وترعرع معه منذ نشأته. ويحمل ملص مشروع برنامج تلفزيوني غنائي موسيقي بعنوان “دوران” أنتج ونفذ منه حلقة نموذجية، بمشاركة مجموعة من الموسيقيين الأردنيين، وتم تقديمه بنوعية وجودة على عدد من المحطات التلفزيونية الأردنية التي رفضت هذا العمل بحجة عدم وجود ميزانية لتنفيذ العمل، وما زاد استياءه لأن محتوى العمل لاقى إشادة من قبل إدارة هذه المحطات المتلفزة، ويؤرخ المقام الموسيقي بأسلوب علمي وفكرة ويثري المكتبات الموسيقية المفتقرة لمثل هذه المواد كمرجعية يستند عليها الطالب الأكاديمي في أبحاثه الدراسية للدرجات الجامعية، ومغذّ أساسي بثقافة الفرد الموسيقية، وفق ملص.

ولا ينكر ملص حجم الإحباط الذي يحمله معظم الفنانين الأردنيين، معللا “وهذا سببه عوامل عدة، منها أن المسؤولين عن حقيبة الفن والثقافة لدينا ليسوا فنانين ومثقفين ولا يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمتين في هذه الصناعة الفن”.

وتطرق في حديثه عن نقابة الفنانين الأردنيين، ومهنتها الحقيقية حماية حقوق الفنان الأردني، وهذا ما لا تقوم به النقابة بالشكل الصحيح، وفق قوله، متسائلاً عن الأسباب التي تسمح للفنان غير الأردني أن يمارس الفن في الأردن سواء الغنائي أو الدرامي، ويقوم بدفع رسوم قد تكون لا تذكر مقابل ممارسته فنه على أرض الأردن، وهذا ما جعل متعهدي الحفلات يتوجهون للفنان غير الأردني، لأنه يطلب أسعارا أقل من الفنان الأردني، الذي لديه التزامات كبيرة تجاه حياته الشخصية وحياته الفنية.

ويشير إلى ما حدث أثناء ذروة جائحة كورونا، وما ألحقته من أضرار للفنانين الذين لم يجدوا قوت أسرهم اليومية في هذه الأزمة التي طالت أكثر من عام ونيف، وما تزال حاضرة المشهد العام.

ويرى ملص أن الحلول كثيرة للخروج من هذه الحالة التي يعيشها الفن في الأردن، فالمسؤولية لا تقع على عاتق الدولة فقط في الأمر، بل أيضاً على الشركات الخاصة والمحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية من خلال دعم الفنان الأردني بأشكال الدعم المادي والمعنوي كافة، ويجب تكاتف جميع هذه الجهات وعمل صيغة عمل يتفق عليها الجميع لدعم الفن الأردني.

ويتابع “فالفنان الأردني مشهود له بما يقدمه سواء على الصعيد الغنائي والموسيقي أو الدرامي، وأينما حل الفنان الأردني ينال الإشادة والتقدير خارج الأردن، ومن هنا ستعود الفائدة على الجميع من الناحيتين المعنوية والمادية، وكذلك في المساهمة لدعم اقتصاد الوطن، ما يعمل على تشغيل العديد من الكوادر، وخلق جيل فني وتقني جديد يسهم في حمل الرسالة الفنية بشكل يليق بسمعة الأردن”.

ويعيد التأكيد بالقول “لا بد للمسؤولين أن يعوا بأن الفن في جميع أنحاء العالم يعد رافداً اقتصادياً مهماً لهذه الدول لو تم استغلاله وصناعته بالطريقة الصحيحة، كما يحدث منذ زمن في مصر ولبنان والكويت والإمارات والمغرب العربي ومؤخراً المملكة العربية السعودية، هذا بعيداً عن المقارنة مع الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأميركية”، مشيراً إلى دور المحطات المتلفزة والإذاعية في تقديم الفنان بصورة تليق به وبما يقدمه وترويجه بصورة مميزة.

ويأسف ملص بأن هناك عدداً من الفنانين الذين أسهموا أيضاً في الوصول الى هذه الحالة المتدنية في مستوى الفن، ومن دون ذكر أسماء، فهناك عدد منهم من أطلق على نفسه لقب فنان، وهو لا يعرف الفرق بين مقام موسيقي وآخر، ولا يعرف الفرق بين طبقة صوت وأخرى ويعتمد في تسجيله على مهندسي الصوت لتحسين جودة صوته، بينما عندما تسمعه في الحفلات يظهر النشاز بشكل واضح، وهذا ما سبب ابتعاد المستمع الأردني عن الفنان الأردني وتفضيله الفنان العربي.

كما نوه إلى ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت الكثير منهم يطلقون على أنفسهم لقب ممثل أو إعلامي، وللأسف باتت المحطات المتلفزة والإذاعية تتسابق على هؤلاء الأشخاص للظهور على شاشاتهم وإذاعاتها من أجل الحصول على عدد أكبر من المتابعين دون الالتفات الى المحتوى الذي يقدمه، وهذا من أكثر الأسباب التي أدت الى تدهور الدراما المحلية وبشكل ملحوظ حتى بات المشاهد الأردني يحكم على فشل أي عمل فني أردني حتى دون متابعته.

ويضيف “أن أرضنا خصبة ومتنوعة تساعد على تقديم أعمال منوعة ومميزة، فكما نعرف بأن البيئة لها دور كبير في إخراج الصورة الفنية، ونحن لدينا تنوع بيئي رائع ومميز ممتد من الصحراء الى الريف والمدن، وهذا التنوع يساعد بشكل كبير على خلق صور مختلفة من الفن الراقي الذي يسهم بشكل كبير في إثراء الفن الأردني والمساعدة على وصوله الى الجماهير العربية كافة”.

مع كل هذه المجريات والتحديات التي يراها من منظوره، إلا أنه أكد أنه شخص متفائل دائما واثق تماماً بأن الحياة عبارة عن مراحل منوعة بين الصعود والهبوط، وهناك العديد من الفنانين الأردنيين سواء على الصعيد الغنائي الموسيقي والدرامي ممن يقدمون نماذج رائعة ويحافظون على تقديم مستويات مميزة، مستغرباً دور الإعلام الأردني بعدم إعطاء الفنانين حقهم في الظهور والترويج لأعمالهم، متيقنا بأن هذه الفترة ستنتهي وسيعود الفن الأردني إلى تألقه وتوهجه بوجود مجموعة مميزة من الفنانين الأردنيين الحقيقيين.

وتتلمذ ملص أثناء دخوله مجال عالم الإنتاج التلفزيوني كفني مونتاج مع بداية التسعينيات، على يد المنتج هاني الصليبي الذي علمه مهنة المونتاج بالمسطرة والقلم، حسب وصفه، وأعطاه أسرار هذه المهنة كافة من الناحيتين الفنية والتقنية.

ويردف قائلا “أول أغنية مصورة بطريقة الفيديوكليب عملت على مونتاجها للفنانة سميرة سعيد بعنوان “إحساس الغربة” من إنتاج اليونيسيف وإخراج إياد القاسم”، مضيفا “أن أول برنامج تلفزيوني كان البرنامج الشهير “بنك المعلومات” للدكتور عمر الخطيب وإخراج عصام مشربش، وأول عمل دارمي كان “وشم على جدار الزمن” من إخراج صلاح أبو هنود، وأول برنامج تلفزيوني للأطفال كان “حكاية كلمة” إخراج نبيل الشوملي، كل هذه الأعمال أعطتني دافعا وتحفيزا أكبر للتطور والبحث عن مكنون داخلي كان يستفزني باستمرار نحو المزيد”.

وكانت انطلاقته الحقيقة في مملكة البحرين العام 1996، حيث بدأ الانخراط بدورات متخصصة في مجال الإخراج والتصوير والإضاءة والصوت في كل من دبي ومصر، وعمل مع مجموعة من الفنانين الخليجيين أمثال الرائع خالد الشيخ والفنانة أحلام والفنان أحمد الجميري، وفرقة الأخوة البحرينية الشهيرة.

كما أخرج العديد من البرامج التلفزيونية التي لاقت نجاحاً مميزاً مثل برنامج “ملفات محظورة” لصالح قناة الرأي الكويتية، ومسلسل “للحياة ثمن”، وهو من إنتاج فجر السعيد، تأليف أسمهان توفيق ومن بطولة مجموعة من نجوم الدراما الخليجية على رأسهم الفنان القدير جاسم النبهان والنجمة فاطمة عبدالرحيم.

وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية لصالح تلفزيون البحرين، ومع ظهور عالم السوشيال ميديا قام بتنفيذ بعض البرامج التي لاقت نجاحا مميزا، أهمها برنامج “برودكاست شوو”، الذي قدمه النجم السعودي إبراهيم صالح، ولاقى متابعة كبيرة من قبل الجمهور الخليجي عامة والسعودي خاصة.

وعاد إلى أرض الوطن 2002، حيث عمل مع المنتج الكبير الراحل ألبير حداد، وأخرج عددا من البرامج المتخصصة في عالم السينما من تقديم المذيعة رانيا العواملة، وهذه البرامج منحته الكثير من المعلومات، والثقافة السينمائية التي زادت من شغفه تجاه هذا الفن، وفق لما ذكر.