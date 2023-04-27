ملعب الأمير محمد يضع الرتوش الأخيرة لاستقبال “درع المئوية”

يحيى قطيشات



عمان – أكدت إدارة مدينة الأمير محمد بالزرقاء، جاهزية الملعب” لاستقبال مباريات بطولة درع الاتحاد والتي تنطلق يوم الحادي عشر من شهر أيار (مايو) المقبل، مشيرة إلى الانتهاء قريبا من كافة أعمال الصيانة المطلوبة من قبل الكوادر المختصة في المدينة، والتي امتدت إلى صيانة المدرجات وأروقة المدينة المختلفة، لإظهار الملعب بالشكل المتميز، قبل أيام من انطلاق باكورة الموسم الجديد.

وحرص أمين عام وزارة الشباب د. حسين الجبور على زيارة الملعب للوقوف على التحضيرات لاستقبال مباريات الموسم الجديد، والتأكد من إجراءات سير الأمور الفنية واللوجستية والبرامجية بالشكل المطلوب والأمثل.

وأكد الجبور ضرورة إنجاز وتجهيز كافة أعمال الصيانة للملعب وتجهيزه لاستقبال المباريات في أسرع وقت ممكن، شاكرا جهود العاملين في إدارة المدينة لتوفير أفضل وسائل الراحة للفرق والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

واستمع الجبور خلال الزيارة التي رافقه فيها مساعد الأمين العام د. ماجد عسيلة ومستشار الوزير لشؤون الملاعب م. عون عريضة، لشرح من مديرها د. خالد العموش عن آخر التحضيرات والاستعدادات لاستضافة كافة مباريات بطولة “درع المئوية”، والتي تبلغ 66 مباراة وتقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة فرق المحترفين وعددهم 12 فريقا، حيث ستقام المباريات أيام الخميس والجمعة والسبت.

وكان اتحاد الكرة على لسان الأمين العام سمر نصار، أشار إلى أن أرضية ملعب الأمير محمد بالزرقاء متهالكة، وكان من المفترض أن يتم تغييرها قبل بداية الموسم المقبل، لكن ظروف قاهرة حالت دون ذلك، وسيخضع ملعب الأمير محمد لإعادة تأهيل الموسم المقبل، خصوصا وأن العمر الافتراضي للنجيل الصناعي انتهى، واستهلك من كثرة المباريات التي استضافها حسب رأيها.

وسبق لاتحاد الكرة القدم أن التقى مديري المدن الرياضية في مختلف محافظات المملكة حيث ناقش معهم استعدادات ملاعب كرة القدم في المدن لاستقبال الموسم الجديد ومواعيد صيانتها وتوقيت استقبالها لمباريات الموسم الجديد.

وكان مدير دائرة المسابقات باتحاد الكرة عوض الشعيبات، أكد أن الدائرة ستعمل على استغلال كافة الملاعب التي تتوفر فيها المتطلبات الفنية والإدارية والأمنية، ومنها ملاعب ستاد عمان والحسن والأمير محمد والأمير حسين بالسلط والبترا بمدينة الحسين للشباب، والملك عبدالله بالقويسمة بعد نهاية أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن ملعب تطوير العقبة قد يخضع لفترة صيانة.

ويفتتح الفيصلي حامل لقب درع الاتحاد الموسم الماضي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة مغير السرحان، فيما يواجه الوحدات نظيره سحاب، ويلتقي الحسين إربد مع نظيره السلط، والرمثا مع الجليل، وشباب العقبة مع معان، وشباب الأردن مع الأهلي.

وشهدت الفترة السابقة انتقادات حادة من منظومة الكرة الأردنية لاتحاد الكرة، بسبب إصراره على إقامة بطولة الدرع على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات الخطيرة بسبب زيارة عدد المباريات وأرضية الملعب غير العشبية.

وتمنت إدارات الأندية خلال اجتماعها الأخير مع الاتحاد في ضيافة نادي الحسين إربد، توزيع مباريات البطولة على الملاعب المتاحة حاليا ومنها ستاد الحسن والأمير حسين بالسلط والبترا وستاد عمان.