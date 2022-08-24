ملعب البتراء جاهز لاستقبال بطولة غرب آسيا للسيدات

يحيى قطيشات



عمان – أكد مصدر مطلع في إدارة مدينة الحسين للشباب، جاهزية ملعب البتراء لاستقبال المباريات الخارجية والمحلية، مشددا على أن كوادر المدينة المختصة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا واضحة، خلال أشهر طويلة من العمل الجاد، لإعادة تأهيل الملعب وظهوره بحلة جديدة، تتناسب مع تاريخه، خصوصا أن الملعب الذي يخدم الكرة الأردنية، سيساهم في تخفيف الضغط على الملاعب الأخرى.

وبين المصدر، أن إدارة المدينة استلمت الملعب رسميا من الشركة المنفذة للمشروع، حيث تم إعادة تأهيله من خلال إعادة زراعة أرضيات العشب الطبيعي، بحسب المواصفات الدولية المتبعة، والتركيز على نظام التصريف للطبقات المستهدفة في الأرضيات ونالت المدرجات نصيبها من التطوير والتحسين والصيانة وتركيب مقاعد جديدة، إضافة إلى تجديد غرف الغيار.

وستكون أولى المنافسات التي يستضيفها الملعب، بطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها السابعة، التي تقام خلال الفترة من 29 آب (أغسطس) الحالي إلى 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة أربعة منتخبات، النشميات، فلسطين، لبنان، سورية، وقام وفد من اتحاد غرب آسيا، قبل أيام بزيارة الملعب، وكشفت الزيارة عن جاهزية الملعب لاستقبال البطولة، بعدما تم إنجاز متطلبات معايير السلامة العامة والجوانب الفنية.

كما يستقبل ملعب البتراء، تصفيات المجموعة الرابعة لكأس آسيا تحت 20 عاما، التي تجري خلال الفترة من العاشر ولغاية الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات سورية، الصين تايبيه، تركمنستان، وجزر ماريانا الشمالية.

وكما يستعد الملعب لاستضافة بعض المباريات من البطولات الرسمية دوري المحترفين ” لغير الأندية الشعبية” والدرجة الأولى، إضافة إلى تدريبات الأندية على هذا الملعب في ظل الكم الكبير من المباريات في الفئات كافة.

ويذكر أن ملعب البتراء استقبل في السنوات الماضية، العديد من البطولات الآسيوية خصوصا للسيدات والفئات، ومباريات دوري المحترفين، والمباريات النهائية في بطولات الدرع والكأس وكأس الكؤوس.