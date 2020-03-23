ملعب برازيلي يأوي مشردين لحمايتهم من فيروس كورونا

بيليم (البرازيل) – تحول ملعب بارا الأولمبي، الأكبر بمدينة بيليم البرازيلية والمعروف باسم ملعب مانجيراو، إلى نزل مؤقت ليأوي عشرات المشردين الذين كانوا ينامون في الشوارع، في إجراء يستهدف للحد من احتمالية تعرض هذه الفئة لفيروس كورونا المستجد.

وأقامت سلطات ولاية بارا، وعاصمتها بيليم، في ساعات قليلة النزل في منشآت الملعب، مع توفير فرش للنوم وأغذية وأدوية وأدوات نظافة، وطاف مسؤولون الأحد الشوارع بحثا عن أشخاص بلا مأوى لتوفير هذه الإقامة المؤقتة لهم.

وخلال أول جولة صباحية جمع القائمون على المبادرة 100 شخص، تم تسجيل أسمائهم وأقاموا بالفعل في الملعب، ومع حلول المساء جمعوا 150 شخصا آخرين.

تحول ملعب بارا الأولمبي، الأكبر بمدينة بيليم البرازيلية والمعروف باسم ملعب مانجيراو، إلى نزل مؤقت ليأوي عشرات المشردين الذين كانوا ينامون في الشوارع، في إجراء يستهدف للحد من احتمالية تعرض هذه الفئة لفيروس كورونا المستجد اقرأ التفاصيل: https://t.co/BzW1XDt7Ml#الرؤية_بلا_حدود — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) March 23, 2020

وأطلقت هذه المبادرة بسبب تمدد انتشار مرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس في البرازيل، حيث سجلت حتى الآن 25 حالة وفاة و1546 إصابة مؤكدة، ما دفع الولايات إلى تعليق جميع بطولات كرة القدم في البلاد.

وعلاوة على مانجيراو، عرض 13 نادي كرة قدم برازيلي كبير على الأقل منشآته التي لا يستخدمها الآن، ما بين ملاعب ومراكز تدريب، لاستفادة منها كمستشفيات ميدانية أو مقار إقامة أو مراكز تبرع بالدم والأدوية.

وتشير تقديرات إلى أن هناك حاليا 1250 شخصا ينامون في شوارع مدينة بيليم. (إفي)