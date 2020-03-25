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ملعب سنتيناريو في أوروجواي يتحول إلى ملجأ لمواجهة “كورونا”

منذ 18 دقيقة

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مونتيفيديو – فتح ملعب “سنتيناريو” الشهير في العاصمة الأوروجوائية، مونتيفيديو، أبوابه يوم الأربعاء لإيواء 28 مشردا، يعانون من مشكلات جسدية مختلفة، بسبب مخاوف من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعاني أولئك الذين تم استيعابهم في هذا المكان، وجميعهم رجال، من نقص المناعة بسبب الأمراض المزمنة مثل السكري وفيروس نقص المناعة البشرية (إتش اي في) أو الانسداد الرئوي المزمن.

وفي الملعب الذي كان مسرحا لأول مونديال لكرة القدم بالعالم (1930)، سيقيم هؤلاء الأشخاص في مركز مكون من طابقين تستخدمه الفرق عادة قبل المباريات.

وبشكل أولي، سيظل الأشخاص الـ28 في المبنى طوال فترة الطوارئ الصحية التي تواجهها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ 13 آذار/ مارس/ وسيتلقون أربع وجبات يوميا.

وبنفس الطريقة، ستتم استضافة مجموعة أخرى من المشردين يبلغ عددهم نحو 320 شخصا في منشأت “بالاثيو بينيارول” المخصص لمباريات كرة السلة في البلد اللاتيني.

ووفقا لأحدث التقديرات المنشورة بواسطة الحكومة المحلية يوم الثلاثاء، سجلت أوروجواي 182 حالة إصابة بكورونا منذ 13 مارس، عندما تم اكتشاف أول أربع حالات إصابة بالفيروس التاجي. – (إفي)

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