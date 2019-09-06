ملعب لكرة القدم في النمسا يتحول إلى غابة

فيينا- حلّ صفير الرياح بين الأشجار مكان أصوات صفارات الحكام في ملعب فورتهيرسه لكرة القدم الواقع في مدينة كلاغنفورت النمسوية في إطار منشأة فنية موقتة.

فقد وضعت 300 شجرة متنوعة في هذا الملعب الذي يتسع لـ32 ألف شخص. وقد استضاف الملعب بعض مباريات كأس أمم أوروبا 2008 المعروفة حاليا بكأس أوروبا.

وكشف عن هذا العمل الفني اللافت الخميس أمام وسائل الإعلام قبل أن يفتتح أمام الجمهور الأحد لبضعة أسابيع.

وهذه الغابة هي من ابتكار الفنان السويسري كلاوس ليتمان الذي أخبر الصحافيين بأنه أراد إنشاء صورة “غابة في سياق جديد تماما”.

وأوضح “التناقض بين الأشجار والفولاذ والاسمنت والزجاج… لا يمكنك الحصول على أفضل من هذا” لتنفيذ الفكرة.

وأضاف أن تحقيق هذا المشروع واجه الكثير من التحديات على أصعدة مختلفة منها التحديات اللوجستية، مشيرا إلى أنه قدّم هذا الاقتراح لسلطات المدينة قبل ست سنوات.

وقال “توقيت هذا العمل لافت بعض الشيء”، ذاكرا أزمة المناخ والحرائق في غابات الأمازون التي اتخذت أهمية كبيرة في وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة.

وحصلت هذه المنشأة الفنية على دعم بلدية كلاغنفورت إلا أن البعض انتقدها باعتبارها تبذيرا.

وقد زرعت هذه الأشجار الـ300 في مشاتل وستنقل إلى خارج الملعب في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

أما بالنسبة إلى نادي كلاغنفورت لكرة القدم الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري النمسوي، فسينقل مبارياته موقتا إلى ملعب مجاور. (أ ف ب)