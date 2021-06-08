ملفات ساخنة على طاولة الهيئة الإدارية المؤقتة الرابعة لنادي الوحدات

مصطفى بالو

عمان – تسير الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات برئاسة د.فهد البياري في اتجاهات عدة؛ حيث تنظر إلى تدشين مسيرة النادي بجديد الإنجازات، منذ اجتماعها الأول وتوزيع المناصب الإدارية، لتمضي بتوازن في خطوات جادة للتحضير لانتخاب هيئة إدارية جديدة بحسب ما تسمح به الجهات المعنية، والوضع الوبائي المحلي.

وتؤكد الهيئة الإدارية، عبر رئيسها البياري، أن الهيئة الإدارية المؤقتة الحالية تعمل على ما أنجزته الهيئات الإدارية المتعاقبة على إدارة نادي الوحدات، بما فيها الهيئات الإدارية الموقتة الثلاث برئاسة وزير النقل الحالي وجيه عزايزة.

وأضاف البياري: “نبحث عن مواصلة عطاء وإنجازات المؤسسة الوطنية الرياضية في جميع النشاطات والفعاليات التي يرعاها النادي، الأزمة المالية أهم المشاكل، لكن سيتم بذل أقصى الجهود لتجاوزها بما يدفع مسيرة النادي إلى الأمام”.

ومنذ استلامها المهمة وتوزيع الأدوار الإدارية بين الأعضاء، كثفت الهيئة الإدارية اجتماعاتها الرسمية والتنظيمية، وأعادت تشكيل اللجان على نطاق واسع، وأطلقت العنان للجنة التسويق، والتي حملت أسماء جديدة لها تجربتها الكبيرة في هذا المجال، مع تأكيد الاستثمار باسم نادي الوحدات وتاريخه وإنجازاته وجماهيريته الجارفة، أهم الموارد المالية التي من شأنها رفد خزينة النادي المالية.

أهم الملفات

ولعل من أهم الملفات التي ظهرت على طاولة الهيئة الإدارية المؤقتة هي تلك الملفات المعلقة بسبب الوضع الوبائي، لا سيما بعد قبول عضوية الأعضاء المؤازرين الـ2500، وتحويلهم إلى عاملين، حيث تم اتخاذ القرار بتشكيل لجنة لذلك والمضي في قبول عضويتهم وفق الأطر القانونية والاستئناس بآلية وزارة الشباب/ مديرية شباب العاصمة، ووضع آلية التحويل على طاولة النقاش في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وإحالة ملف أبناء غزة إلى اللجنة القانونية بصفة الاستعجال، وذلك ضمن خطة الهيئة الإدارية المؤقتة بالتحضير لانتخاب هيئة إدارية جديدة، في ظل التوقعات بالخروج من أزمة كورونا وتداعياتها خلال الأشهر المقبلة.

الاستنجاد بـ”العتاولة”

ولعل وجود كابتن فريق الوحدات والمنتخب الوطني خالد سليم في عضوية الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، يعد بمثابة الاستنجاد بـ”العتاولة” من أبناء النادي، حيث ترأس إدارة نشاط الكرة، وهو الموقع الذي شغله عقب نجاحه الساحق في انتخابات مجلس إدارة النادي العام 1998، وله تجربة سابقة بشغله عضوية اللجنة الفنية المساندة للجهاز الفني في الوحدات.

وسرعان ما استنجد سليم برفاق دربه، من خلال تعيين لاعب الوحدات والمنتخب الوطني وليد قنديل مديرا إداريا للفئات العمرية وليفون صبحي إبراهيم مساعدا إداريا، وزميلهما السابق أيضا رائد عساف مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية، إلى جانب إعادة تشكيل الكوادر الإدارية والفنية، خصوصا في ظل اقتراب موعد عودة بطولات الفئات العمرية في آب (اغسطس) المقبل.

وباشر “عتاولة” الوحدات مهامهم، وفق تشكيل وتوزيع جديد للأجهزة الفنية، حيث سمي محمود شلباية مدربا لفريق سن 19، وعبد السلام النبالي إداريا، وخليل الجارحي مدربا لفريق سن 17، وأيمن محيسن إداريا، ويوسف العموري مدربا لفريق سن 15، ووليد مطلق إداريا، وعامر ذيب مدربا لفريق سن 13، ويساعده عوض راغب ووائل سعدية إداريا، وسمي رشيد النجار مدربا لحراس فئتي سن 17 و19، ومحمود قنديل مدربا لحراس فئتي سن 13 و15.

ودعت الهيئة الإدارية المؤقتة كذلك، إلى اجتماع طارئ للوقوف على مطالب منظومة فريق الكرة، بعد أن كلفت الناطق الإعلامي محمد غنام والمدير المالي عبدالحكيم السيناوي، للجلوس على منظومة فريق الكرة أمس، لبحث مطالبها والتي تقدمتها الحلول المالية وتوفير المستحقات والرواتب.

خشان يلتحق بتدريبات “الطائرة”

إلى ذلك، التحق لاعب المنتخب الوطني وشباب الحسين ووادي موسى السابق يوسف خشان بتدريبات فريق الكرة الطائرة الأول لفريق الوحدات، بعد أن وقع على كشوفات النادي بتنسيب من المدير الفني محمد نعمان، في رغبة جادة لاستعادة حضور فريق الوحدات على منصات التتويج.

ويذكر أن فريق الوحدات لكرة الطائرة يتدرب يوميا بقيادة نعمان، ومن المنتظر أن يحسم الوحدات ضم لاعب فلسطيني يحمل رقما وطنيا خلال اليومين المقبلين.

فريق الكرة يلاقي معان غدا

من ناحية ثانية، يخوض فريق الوحدات ثاني لقاءاته الودية غدا، عندما يلاقي فريق معان عند الساعة الخامسة على ملعب “خريبة السوق وجاوا”، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف المسابقات المحلية، وفي مقدمتها دوري المحترفين، والذي توقف اضطراريا بسبب استحقاق المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات آسيا بالصين ومونديال قطر.

ومن جهة أخرى، اطمأن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات د.فهد البياري، على صحة نجم الوحدات والمنتخب الوطني طارق خطاب، بعد خضوعه لعملية جراحية بالرباط الصليبي في “اسبيتار” بالعاصمة القطرية.