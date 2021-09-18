“ملكة الليل”.. استخدامات طبية وعجائب تجميلية

عمان- إنه ليثير فضولي رغبة زهور نبات الياسمين المرجانية الهندية في التفتح فقط في الليل، لتنشر عبقها الفاتن في المكان.

حقائق عن الزهرة

يعتبر جنوب شرق آسيا الموطن الأصلي لزهرة الياسمين الليلية، وتتواجد على شكل شجرة معمرة أو شجيرة صغيرة تنمو بطول 10 أمتار في معظم الأقاليم المناخية الاستوائية في قارة آسيا. تزهر من آب إلى كانون الأول، وتعرف أيضًا باسم ملكة الليل.

تختلف خصائص زهور الياسمين قليلاً في أميركا الشمالية عنها في المناطق الاستوائية بحيث تبقى مزهرة ونضرة لمدة عشرة أيام ثم تبدأ بالتساقط في شهر أيلول، إيذانا بنهاية الصيف.

الاستخدام الطبي

يمكننا الاستفادة من جميع أجزاء هذا النبات لأغراض مختلفة. غالبًا ما يتم غلي الأوراق والزهور مع الأرز وتناولها لاكتساب المقاومة وتعزيز جهاز المناعة ضد الأمراض الموسمية.

وقد ثبت أنها فعالة في علاج آلالام الجسم، والالتهابات، والملاريا الموسمية ونزلات البرد. نظرًا لأن الأوراق مرة المذاق، يتم غليها مع قليل من السكر.

تستخدم أجزاء النبات المختلفة من الزهور والأوراق والبذور بشكل شائع في الطب الهندي لاستخلاص الزيوت الأساسية التي تستخدم في علاج الالتهابات والروماتيزم. من المعروف أن شجرة الياسمين تحتوي على عدة خصائص مضادة للأكسدة مما يجعلها عاملًا فعالًا لمحاربة علامات الشيخوخة. إن تأثير رائحة الياسمين يشبه تأثير المهدئات كما أنها تساعد في علاج الدوار.

عجائبها التجميلية

يتم قطف الزهور من الشجرة أثناء الليل لتصنيع الزيوت العطرية. تمزج بضع قطرات من زيت الياسمين المركز مع زيوت أخرى ويستخدم خارجيًا للعلاج بالروائح العطرية. كما يمكننا استخدامه في صنع قناع منزلي للوجه لنحصل على بشرة مشرقة خالية من العيوب. ويحتوي زيت الياسمين على مضادات أكسدة قوية، لذا فهو يساعد على تجديد البشرة واستعادة حيويتها عن طريق إزالة الشوائب وشد مسام الجلد مما يقلل من الدهون. كما أنه يساعد في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء وكذلك البثور.

مساهمتها في الطهي

يتم استخدام شتلات الياسمين المرجانية في صنع أشهى الأطباق في الهند، نظرًا لأنها تحتوي على عدد لا يحصى من الفوائد الصحية. خلال موسم الإزهار، عادة ما يتم قطف الزهور من الشجيرات بكميات كبيرة وغسلها ثم تجفيفها في الشمس. غالبًا ما أضيفها إلى أطباق السمك بالكاري والأطباق الجانبية التقليدية بحيث أغليها مع الأرز وأتبلها بالبصل والفلفل الحار.

معلومات إضافية عن زهرة الياسمين

قد تشكل المياه الراكدة في التربة ضررًا كبيرا على نبات الياسمين لأنها تتطلب تربة جافة.

الزيوت الأساسية حساسة للضوء، لذا علينا تخزين شتلات الياسمين المرجانية في مكان مظلم.

تستخدم أوراق نبات الياسمين في صباغة الحرير وصنع أعواد البخور والعطور. وتندر موانع استعمال زهرة الياسمين وكذلك حالات الإصابة بالحساسية منها على الرغم من أنها قد تسبب الغثيان والصداع في بعض الحالات.

شيلا شيث/ خبيرة طهي

مجلة نكهات عائلية