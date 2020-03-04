ملك النرويج: زيارتنا للأردن ناجحة وحققت نتائج أكثر من المتوقعة

عمان – وصف جلالة ملك مملكة النرويج هارالد الخامس زيارة الدولة إلى الأردن بـــ “الناجحة وحققت نتائج اكثر من المتوقعة”.

واكد في تصريحات صحفية خلال زيارة اليوم الاربعاء، ترافقه جلالة الملكة سونيا ووفد نرويجي الى البترا، متانة وتميز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

واشاد بجمال البترا وما تزخر به من ارث تاريخي وسياحي، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون السياحي وتبادل الوفود السياحية بين البلدين.

من جهتها، دعت جلالة الملكة سونيا السفارة النرويجية في عمان للعمل بجد ومتابعة مخرجات ونتائج الزيارة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الاردن.

وخلال زيارتهم البترا، تجول ملك النرويج والوفد المرافق له في المواقع الأثرية والسياحية للمدينة الوردية، وأبرز معالمها المتمثلة بالسيق والخزنة والمحكمة والكنيسة البيزنطية.

واستمع من رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، إلى شرح حول اهمية البترا التاريخية والاقتصادية والسياحية ودور العرب الأنباط في نحتها وتحصينها، حيث كانت عاصمة للحضارة النبطية، ومركزا لانطلاق وعبور القوافل التجارية المحملة بالبضائع من البخور والتوابل وغيرها إلى بلاد الشام والجزيرة العربية واليمن ومصر وبلاد الهند والصين.

وعرض الفرجات لأهمية البترا باعتبارها معلما أثريا وسياحيا مهما، ومن أبرز مواقع الجذب السياحي من مختلف أنحاء العالم.

كما عرض للجهود التي تبذلها السلطة والجهات المعنية بالسياحة للارتقاء بالعملية السياحية برمتها، والخدمات التي تقدم للسائح على حد سواء، مشيرا إلى عملية التطوير الشاملة التي تعمل السلطة على تحقيقها.

من جهتها، اشارت وزيرة الصناعة والتجارة النرويجية إسلين نيبو لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى ان وفدا اقتصاديا من رجال اعمال وشركات وخبراء في قطاعات عديدة، منها الطاقة الشمسية والسياحة وخدمات الصحة والسمك والمأكولات البحرية وغيرها كان ضمن الزيارة اجروا مباحثات اقتصادية مهمة، واصفة الزيارة بـــ” المثمرة وتؤطر لمزيد من التعاون في المستقبل”.

وابدت اعجابها بالبترا كوجهة سياحية عالمية مهمة.-(بترا)