ملك الهواتف الذكيةHuawei Mate 30 Pro يضم ميزات فائقة وقوة استثنائية!

إذا كنت ممن يرغبون في زيادة إنتاجيتهم إلى الحد الأقصى، فهاتف هواوي الذكي الجديدHuawei Mate 30 Pro هو رفيقك المثالي! فبفضل وظائفه الفائقة وسرعته القصوى يمكن لأي مستخدم عاديّ تحقيق الاستفادة الكاملة من الأداء القوي للهاتف الذي يحمل لقب ملك الهواتف الذكية.

تصميم يلفت الأنظار

يتميز هاتفHuawei Mate 30 Pro بتصميم رائع يخطف الأنظار إليه.. عبر حلقة الهالة الدائرية الأنيقة التي تتواجد على ظهره، وشاشته (Huawei Horizon Display) فائقة الانحناء بزاوية 88 درجة وبلا حواف، يمنحك الهاتف شعورًا بالامتداد اللانهائي وانعدام الحدود، ويعطيك تجربة غامرة لا مثيل لها لمشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح موقع الأخبار المفضل لديك. ويأتي هذا الهاتف الرائع بلونين جذّابين هما، الفضي الفضائي، والأسود.

تكنولوجيا متطورة لحياة أسهل

من المفترض أن تجعل التكنولوجيا حياتنا أسهل، أليس كذلك؟ هذا هو بالضبط ما توفره خاصية الإيماءات (AI Gesture Control) وميزة الدوران التلقائي (AI Auto-Rotate) المدعومتين بالذكاء الاصطناعي. يقوم هاتف Huawei Mate 30 Pro باكتشاف وقياس الزاوية التي تنظر إليها، ثم يضبط الشاشة وفقًا لذلك باستخدام خاصية الدوران التلقائي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويمكنك أيضاً تبادل الصور والفيديوهات بين هاتفك الذكي وحاسوبك المحمول بكل سهولة، حيث تتيح خاصية العرض على عدة شاشات (Multi-screen Collaboration) إمكانية نقل المعلومات والبيانات ومشاركتها بين الهاتف وجهاز الحاسوب المحمول بسلاسة وسرعة. كل ما عليك فعله هو سحب الملف وإسقاطه بأصابعك!

تصوير السينما بين يديك

يحتوي ملك الهواتف الذكيةHuawei Mate 30 Pro على أربع كاميرات للتصوير الفوتوغرافي الفائق، بالإضافة إلى إمكانيات تصوير وتسجيل الفيديوهات بدقة فائقة، إذ يضم أول كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 40 ميجابكسل في العالم، (كاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل)، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد (Telephoto) بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق ثلاثي الأبعاد (3D Depth Sensing). في الوقت ذاته، تساعدك تقنية (Ultra Low-Light Video) على التقاط مقاطع فيديو في مستويات الإضاءة المنخفضة جداً بدرجة 51200 وفق معيار ISO، وهي أعلى حساسية متواجدة في كاميرات الهواتف المحمولة ويمكنها منافسة كاميرات التصوير الاحترافية. يمكنك تصوير مقاطع الفيديو في منطقة ذات إضاءة منخفضة وستبدو الدقة كما لو تم تصويرها في وضح النهار. ويرتقي هاتف Huawei Mate 30 Pro بقدرات تصوير الفيديو إلى مستويات جديدة كليًا عن طريق تقنية (Ultra-slow Motion) بمعدل 7680 إطارًا في الثانية، وهو ما لم يكن ممكناً في السابق إلا بواسطة الكاميرات الاحترافية.

بطارية قوية بعمر طويل

كل هذه الميزات الفائقة مدعومة ببطارية كبيرة وقوية بسعة 4500 ميللي أمبير. يمكنك شحن الهاتف باستخدام خاصيّتَي الشحن السلكي واللاسلكي فائقتي السرعة من هواوي (Huawei SuperCharge). بالإضافة إلى شحن الهاتف في حالة التنقل وذلك من خلال الشاحن السلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 40 واط) والشاحن اللاسلكي للسيارة (باستطاعة 27 واط). وعلاوة على ذلك، يأتي الهاتف الرائد بخاصية الشحن العكسي اللاسلكي المطورة والسريعة، ما يسمح لك بإعادة شحن جهازك من أجهزة هواوي الأخرى أو العكس، وعلى نحو سريع.

لا مجال للمتطفلين بعد اليوم

زوّدت هواوي هاتفها الرائد كذلك ببعض ميزات الأمان والخصوصية الرائعة. بفضل تقنية العرض الخصوصي القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI Private View)، يختفي المحتوى على شاشة هاتفك عند اكتشاف وجوه أخرى تنظر إلى الشاشة، إلى جانب تنبيه المستخدم بشأنها. ويتم تخزين بيانات كلمة المرور وبصمات الأصابع والتعرف على الوجه في أكثر جزء آمن من المعالج.

تم تزويد هاتف Huawei Mate 30 Pro بمعالج Kirin 990، شريحة المعالجة الأقوى والأكثر تطورًا التي أطلقتها هواوي حتى الآن، ويتوفر بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية و8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويأتي دون تحميل خدمات “Google Mobile Services”، حيث يمكنكم تحميل تطبيقاتكم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

لا تترددوا باقتناء هاتف Huawei Mate 30 Pro اليوم عبر زيارة مجموعة مختارة من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في الأردن، فهو متوفر بسعر 699 دينارًا بلونيه الفضي الفضائي والأسود، إلى جانب باقة من الهدايا والخدمات المميزة التي تشمل، كفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر، و200 جيجابايت سعة تخزينية مجانية لعام كامل على سحابة هواوي (Huawei Mobile Cloud)، واشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في (Huawei Music)، وشاحن لاسلكي للسيارة فائق السرعة من هواوي (Huawei SuperCharge)، إلى جانب غطاء ذكي للحماية (Huawei Smart View Flip Cover)، وتمتعوا بتجربة لا مثيل لها.