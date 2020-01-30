ملك وملكة النرويج يزوران الأردن في آذار المقبل

عمان- بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، يبدأ جلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، وجلالة الملكة سونيا، زيارة دولة إلى المملكة في الفترة من 2 إلى 4 من شهر آذار المقبل.

ويجري جلالة الملك مع ملك مملكة النرويج مباحثات تركز على سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع التعاون بينهما، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويرافق جلالتاهما، خلال الزيارة التي تعد الأولى إلى الشرق الأوسط، عدد من المسؤولين ووفد اقتصادي، لبحث آفاق التعاون بين الأردن والنرويج في عدد من القطاعات الحيوية.-(بترا)