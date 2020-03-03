ملك وملكة النرويج يزوران ملعب مدرسة نسيبة بنت كعب بحضور الأمير علي

عمان – الغد – زار جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج وجلالة الملكة سونيا، يرافقهم سمو الامير علي بن الحسين رئيس بعثة الشرف المرافق للضيف اليوم الثلاثاء، مدرسة نسيبة بنت كعب في مدينة السلط التي دعمتها النرويج بإنشاء ملعب كرة قدم من بين 18 ملعبا جهزتها في المدارس والمخيمات في المملكة.

ورحب سمو الأمير علي بن الحسين بجلالة الملك هارالد الخامس والملكة سونيا، مقدما شكره لمملكة النرويج على دعمها المتواصل للأردن من خلال المشاريع التي تقدمها.

وعبرت وزيرة خارجية النرويج ايني اريكسون عن امتنانها للأردن لافتتاح مدارسه للأطفال اللاجئين من سوريا، حيث تم تسجيل أكثر من 130 ألف تلميذ جديد في السنوات الأخيرة.

وقالت: “إن من المثير للإعجاب أن نرى مباشرة الجهود التي تبذلها وزارة التربية التعليم الأردنية والمدارس الأردنية لإشراك جميع الأطفال في نظام التعليم الرسمي”.

وأضافت أن النرويج تفخر بدعم الأردن في جهوده لتحقيق هدفه المتمثل في توفير التعليم الرسمي لجميع الأطفال في الأردن، معربة عن سعادتها بشكل خاص بحقيقة أن ملعب كرة القدم هذا هو نتيجة لمشروع تدعمه النرويج.

وبينت اريكسون أنه من خلال مشروع اللاجئين السوريين في الأردن، قامت الرابطة النرويجية لكرة القدم التي تعمل بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، بإنشاء 18 ملعبا في المجتمعات المحلية ومخيمات اللاجئين حول الأردن.

وحضر الزيارة الامين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، الى جانب عدد من مدراء الدوائر في الاتحاد.

يذكر ان اتفاقية التعاون بين الاتحادين الاردني والنرويجي لكرة القدم، بدأت منذ نحو (13) عام، واشتملت على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الرياضية، بدعم من الحكومة النرويجية.