“ملل الحظر” يدفع الأردنيين إلى تطبيق “كلوب هاوس”

إسلام البدارنة

عمان- دفع المملل الذي يصيب كثيراً من المواطنين بعد تمديد ساعات الحظر الجزئي ليبدأ عند الساعة السابعة مساء إلى تجريب مواقع وتطبيقات تواصل اجتماعي جديدة.

وكان من بين هذه التطبيقات تطبيق “كلوب هاوس” الذي انتشر في الأونة الأخير بشكل سريع، والذي مر بنفس الوتيرة التي زادت من شهرة تطبيق “تيك توك” خلال الإغلاق الشامل حول العالم في 2020.

هذا التطبيق يعتمد على الدردشة الصوتية فقط، فهو يمَكن مستخدميه من الاستماع إلى المحادثات والمناقشات بين الأشخاص المشاهير حول مواضيع مختلفة، داخل غرف وفق الاهتمامات.

وقال مواطنون لـ”الغد”، إن الملل الذي يعتريهم بعد عودتهم إلى المنازل مبكرا امتثالاً لقرار الحكومة بتمديد الحظر الشامل، بعد انتشار واسع لكورونا في المملكة خلال الأسابيع الماضية، دفعهم لمحاولة استكشاف تطبيق “كلوب هاوس” بعد أن ذاع صيته مؤخراً، خصوصاً اعتماده على خاصية الدردشة الصوتية.

وقال “أحمد”: أكثر ما لفت انتباهي في “هذا التطبيق عند الدخول إليه أنني وجدت معظم أصدقائي، فشعرت بأنه مفيد نوعاً ما كون الإقبال يتزايد كثيرا مؤخراً”.

وأضاف: “وجدت العديد من الغرف التي تطرح مواضيع وقصصا وأسئلة، ووجدت فيه أيضاً أسلوبا جديدا لتعارف الشباب”، موضحاً أن “إحدى الغرف كانت تحت عنوان (اختار حدا تطلع معه موعد)”، مشيرا إلى أن هذا النوع من التعارف يلفت انتباه الشباب والشابات.

وتابع: “يعني الواحد شو بده يعمل، بدنا نتسلى مع هالحظر”.

أحمد لا يختلف عن سارة كثيراً التي تتردد على التطبيق ما بين الحين والأخر لتكتشف فحواه، الذي لاقى اهتماماً واسعاً من صديقاتها.

وقالت سارة إن عنوانا لغرفة حمل اسم “هل الجنة للمسلم أو الملحد؟” ما جذبها للتطلبيق، حيث دخلت وشاركت فيه وأجابت عن السؤال المطروح لتفيدهم بذلك .

“شخصيات مشهورة”

بدوره، أوضح خبير مواقع التواصل الاجتماعي، خالد الأحمد، إن “هذا التطبيق لاقى شهرة واسعة نتيجة وجود العديد من شخصيات عالمية ومشاهير ومؤثرين أبرزهم: “إيلون مسك”.

وأضاف الأحمد في تصريح لـ”الغد” أن “معظم المستخدمين للتطبيق يرون فيه إمكانية عمل مقابلات شخصية مع مؤثرين عالميين مثل أوبرا التي هي من أحد مستخدميه”.

وأشار إلى أن ” Clubhouseلا يحتاج لمهارات عالية كونه يعتمد بشكل رئيسي على مهارات الصوت وهذا السبب الذي اشتهر به “.

من جهته، قال خبير أمن المعلومات رائد سمور، أن “مستخدمي هذا التطبيق يواجهون مشكلة في الدخول إليه خلال اليومين الماضيين في الاردن تحديداً”.

وحول إذا ما كانت السلطات حجبت هذا التطبيق أفاد سمور بأنه “لم يكن هناك أي إعلان رسمي عن ذلك”.

واعتبر أن ما يواجهه الناس خلال استخدامه بأن لا يمكنهم الدخول إليه سوى عن طريق الـ “vpn” ، بالتالي قد يبدو أن هناك خللا فنيا أو هناك شي ما حدث يمنع المستخدمين من الوصول إلى هذا التطبيق .

وحول الأمن والخصوصية في هذا التطبيق، بين سمور أنه “آمن إلى حد الآن بالرغم من أنه تحت التجربة، وفقط لمستخدمي الآيفون”.

وتابع: “عملياً لن يكن هناك ملفات سيتم تناقلها أو معلوماتت أخرى على الإطلاق، لأنها عبارة عن غرف يتحدث الأشخاص فيها فيما بينهم عن طريق الصوت فقط، ومربوط برقم الهاتف المستخدم من خلاله “.

يشار إلى أن تقارير تقنية أوضحت أن “كلوب هاوس” هو خامس أكثر تطبيق شعبية في فئة “شبكة وسائل الإعلام الاجتماعية” من متجر التطبيقات، وحل بعد فيسبوك، ماسنجر، واتساب وديسكورد.

إضافة إلى أنه تكمن الفكرة المثيرة لهذا التطبيق في غياب أي تفاعل بصري أو تعالقات مبنية على نصوص مكتوبة، فضلا عن كونه تطبيقا نخبويا محصورا بنظام واحد ولا يستقبل المشتركين إلا بدعوات.

ومع اختلاف آراء المستخدمين العرب على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تجاربهم مع التطبيق، فإن السؤال الأكبر الذي كان دائما محور الاهتمام هو: هل غرف الدردشة الصوتية في التطبيق آمنة؟ وهل يمكن لهذه التسجيلات أن تقع بأيدي جهات أمنية أو إجرامية قد تؤدي لمواجهة المستخدمين مخاطر هم في غنى عنها؟.

وفي دراسة حول تطبيق “كلوب هاوس” أفادت بأنه غير آمن، رد مسؤولو” (Clubhouse) إنهم يراجعون ممارسات حماية البيانات” بعد أن أشارت هذه الدراسة إلى إنه “يحتوي على عيوب أمنية تركت بيانات المستخدمين عرضة للوصول إليها من قبل الحكومة الصينية”.

وقال التطبيق ردا على الدراسة الصادرة عن مجموعة باحثين في جامعة ستانفور (Stanford University)، إنه على الرغم من أنه اختار عدم إتاحة التطبيق في الصين، فقد وجد بعض الأشخاص حلاً لتنزيل التطبيق، مما يعني أن المحادثات كان يمكن نقل جزء منها عبر الخوادم الصينية.