ملوك وأمراء ورؤساء دول يشيعون جثمان السبسي اليوم

تونس– أعلن ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات إقليمية ودولية، مشاركتهم السبت، في موكب تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الذّي وافته المنية، صباح الخميس.

ويبدأ موكب تشييع الجنازة، من القصر الرّئاسي في قرطاج في حدود الساعة الـ11 بالتوقيت المحلي (10 ت.غ)، ويتقدم حتى مقبرة الجلاز، في العاصمة تونس.

وتوفي السبسي، الخميس، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد وعكة صحية تعرض لها ليل الأربعاء، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

ووفق بيانات رسمية منفصلة اطلعت عليها الأناضول، يشارك في مراسم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا، وملك إسبانيا فيليب السادس.

ومن قطر، يشارك أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، وخليفة بن حمد آل ثاني، شقيق الأمير، وخالد بن خليفة آل ثاني، رئيس الديوان الأميري.

ومن الجزائر، ينتظر مشاركة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، فيما يمثل تركيا في المراسم فؤاد أقطاي، نائب الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن ليبيا، يحضر رئيس حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، فائز السّراج، ومن موريتانيا، الشيخ محمد الشيخ سيديا، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

أما مصر فستكون ممثلة في اللواء محمد عرفان، مساعد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما يمثل الإمارات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

ومن السعودية يحضر الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار العاهل السعودي، والأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وعن الأردن، يشارك موسى المعايطة، وزير التنمية السياسية والبرلمانية، ومن سلطنة عمان، شهاب بن طارق آل سعيد، ابن عم السلطان، وأمين عام وزير الخارجية بدر بن حمود البوسعيدي، ووزير الزراعة والثروة السّمكية حمد بن سعيد العوفي.

ومن إيران يحضر رضا دهقاني، مساعد وزير الشؤون الخارجية، ومن سويسرا نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيسة الوزراء الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصال سيمونيتا سوماروغا.

كما يحضر من كندا، ستيفان ديون وزير الخارجية، ومن الولايات المتحدة نائب رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جايمس سي فيشيري، ومن بريطانيا يحضر كاتب الدولة المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون.

كما يمثل دول اليابان، وكوريا الجنوبية، وجيبوتي، سفرائها في تونس، كما يشارك غسان سلامة، في مراسم التأبين ممثلا عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

والجُمعة، وصل إلى البلاد كل من ناصر المحمد الأحمد الصباح صباح، ممثل أمير الكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لحضور مراسم تشييع جثمان الباجي قايد السبسي.

منظومة أمنية متكاملة

ووضعت الدّاخلية التونسية منظومة أمنية متكاملة بخصوص استقبال المشاركين في مراسم التأبين، واتخذت إجراءات استثنائية لتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتأمين موكب تشييع الجنازة.

ونقل صباح الجمعة، جثمان الرئيس الراحل إلى القصر الرئاسي من المستشفى العسكري على متن عربة إسعاف عسكرية وشحت بالعلم التونسي وبإكليل من الزهور.

وأعلنت السلطات التّونسيّة، الحِداد الوطني لمدة 7 أيام مع تنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، كما تقرر إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية في جميع الولايات حتى إشعار آخر.

ونعى رؤساء وملوك عرب وأجانب ومسؤولون ومنظمات، الرئيس التونسي الراحل، وأعربوا في برقيات واتصالات هاتفية مع مسؤولين تونسيين عن خالص التعازي والمواساة.-(الأناضول)