دبي – أظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تسجيل فنادق الإمارة عائدات مالية بحوالي 3ر7 مليار درهم تعادل نحو ملياري دولار بأول 9 أشهر من 2018.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، وصول عدد الليالي الفندقية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري وصل إلى 9ر21 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 332 درهماً إماراتياً تعادل نحو 91 دولاراً.

يذكر أن العائد الفندقي في دبي يصنف ضمن الأعلى عالميا، في حين وصل متوسط إقامة الزائر إلى دبي 5ر3 ليلة خلال نفس الفترة. –(بترا)