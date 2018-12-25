أخبار عربية ودوليةاقتصاد

مليارا دولار عائدات فنادق دبي بـ 9 أشهر

منذ 2 ساعتين
مشهد من مدينة دبي في دولة الإمارات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دبي – أظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تسجيل فنادق الإمارة عائدات مالية بحوالي 3ر7 مليار درهم تعادل نحو ملياري دولار بأول 9 أشهر من 2018.
وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، وصول عدد الليالي الفندقية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري وصل إلى 9ر21 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 332 درهماً إماراتياً تعادل نحو 91 دولاراً.
يذكر أن العائد الفندقي في دبي يصنف ضمن الأعلى عالميا، في حين وصل متوسط إقامة الزائر إلى دبي 5ر3 ليلة خلال نفس الفترة. –(بترا)

مقالات ذات صلة

منذ 5 ساعات
493

روسيا: أسعار النفط ستكون أكثر استقرارا في النصف الأول

منذ 7 ساعات
1٬034

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 26% إلى 2020 ليرة

منذ 22 ساعة
5٬799

توقع انخفاض أسعار المحروقات بين 7 % و11 %

منذ 22 ساعة
247

ارتفاع اليورو والين وسط تعاملات ضعيفة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock