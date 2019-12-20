مليارا ريال مكاسب الأسهم القطرية في أسبوع

الدوحة – سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعا بنحو 83.4 نقطة وبنسبة 0.81 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 10340 نقطة.

ووفقا لتقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم الجمعة عن بورصة قطر، فقد ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.6 مليار ريال (2 مليار دولار) إلى مستوى 575.8 مليار ريال، كما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.57 مرة مقارنة بـ 14.38 قبل أسبوع.

ومن مجمل 47 شركة مدرجة للتداول في بورصة قطر، سجلت أسهم 23 شركة انخفاضا في أسعارها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة.

وذكر التقرير أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي للأسهم أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 122 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي أسهم بقيمة 40.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي أسهم بقيمة 70.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي أسهم بقيمة 11.3 مليون ريال.-(بترا)