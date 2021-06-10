مليار دولار.. دعم جديد من البنك الدولي للأردن

سماح بيبرس

عمان – أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن مساعدات إضافية للأردن من البنك الدولي تصل إلى مليار، إضافة إلى مساعدات بلغت 2.9 مليار دولار، خلال الفترة الاخيرة، ليصبح المجموع مع نهاية العام 3.9 مليار حتى نهاية العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمان اليوم مع بعثة البنك الدولي التي تزور المملكة حاليا.

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن تمويلات البنك تسير في دعم فرص العمل ولاقتصاد الأردني وتنافسية المملكة في المنطقة، خاصة دعم رأس المال البشري، الذي هو أهم شيء في الأردن.

وأضاف أن الأشهر المقبلة ستفتتح برنامج آخر يتسم بدفعة جديدة في اتجاه انفتاح الاقتصاد الأردني، ليكون أكثر تنافسية، بما يمنح دورا أكبر للقطاع الخاص لأنه الأقدر على استيعاب الشباب والطاقات البشرية في الأردن.