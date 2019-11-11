مليار دولار من العقود بمعرض الصين الدولي للواردات

بكين– اختتم معرض الصين الدولي الثاني للواردات فعالياته امس الأحد، مع عقد صفقات مبدئية بقيمة نحو 71 مليار دولار لشراء بضائع وخدمات لمدة عام. وشارك الأردن في المعرض ضمن 15 دولة كضيوف شرف، فيما منحت غرفة صناعة عمان جناحا مجانيا في المعرض.

وقال نائب مدير مكتب المعرض سون تشنغ هاي في مؤتمر صحفي إن قيمة الصفقات ارتفعت بنسبة 23 بالمئة عن العام الماضي.

وحضر فعاليات المعرض 181 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وشارك فيه نحو 3800 شركة.

وأضاف سون أن الحدث الذي استمر لمدة 6 أيام تحت عنوان “عصر جديد.. مستقبل جديد،” جذب ما يزيد على 500 ألف مشترٍ محلي وأجنبي، لافتا الى إن ما يزيد على 230 شركة من جميع أنحاء العالم سجلت للمشاركة في النسخة الثالثة من المعرض، مع إجمالي مساحة عرض تتجاوز 84 ألف متر مربع.

(بترا)