مليار دينار إجمالي الربح التشغيلي للفوسفات العام الماضي

الذنيبات: مليار و58 مليون دينار إجمالي الربح التشغيلي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية لعام 2022 وارتفاعها بنسبة 96% عن عام 2021

الذنيبات: 964 مليون دينار الارباح السنوية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل الضريبة و735.682 مليون دينار أرباح صافية بعد الضريبة

الذنيبات: 3.085 مليار دولار مساهمة شركة الفوسفات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات

الذنيبات: 350 مليون دينار مساهمة الشركة في دعم خزينة الدولة من ضرائب وعائدات تعدين وايرادات عامة

الذنيبات: اداء غير مسبوق في نتائج وأعمال الشركة والشركات التابعة والحليفة

قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، أن الشركة حققت العام الماضي 2022، أرباحا اجمالية تشغيلية قياسية بلغت مليار و58 مليون دينار، بزيادة قدرها 96% عن العام 2021.

وأضاف الدكتور الذنيبات، أن الشركة حققت العام الماضي، أرباحا قبل الضريبة بلغت 964 مليون دينار، وارباحا صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 735.682 مليون دينار , منها 2% مكافأة الإنتاج للعاملين .

وبين الدكتور الذنيبات، أن مساهمة شركة الفوسفات الأردنية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات بلغ 3.085مليار دولار.

وأوضح الدكتور الذنيبات، أن حجم مساهمة الشركة في دعم خزينة الدولة من ضرائب وعائدات تعدين ورسوم بلغت 350 مليون دينار ما يؤكد مساهمة الشركة في دعم الإيرادات العامة للدولة وخدمة الاقتصاد الوطني.

وقال أن نتائج أعمال الشركة لعام 2022، أظهرت ارتفاعا كبيرا في كميات الإنتاج والمبيعات للفوسفات الخام، والسماد، وحامض الفوسفوريك، حيث تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أعلى كميات انتاج للفوسفات منذ تأسيسها، وصلت الى نحو 11.3 مليون طن، في حين بلغت مبيعاتها 10.8 مليون طن، وشهدت ارتفاعا في كميات مبيعاتها من السماد لتصل الى 724.2 ألف طن.

وبين الدكتور الذنيبات، أن نتائج الشركة للعام الماضي، تعكس نجاح خططها وشموليتها، كما تعكس كفاءة إدارة مواردها في جميع المجالات، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ المشاريع والخطط الاستراتيجية للشركة وفق النهج التراكمي للإنجازات، وتنفيذ برامج تطوير أدائها وتحسين وتنويع الإنتاج، وبناء شراكات جديدة وإدخال صناعات تحويلية لم يسبق أن أنتجتها الشركة.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ورئيس وأعضاء النقابة العامة للمناجم والتعدين، وجميع العاملين في مواقع الشركة المختلفة، والتي أسهمت في تحقيق الشركة لهذه الإنجازات غير المسبوقة في المجالات كافة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، أن التقرير اظهر تحسنا في أداء الشركات التابعة والحليفة، مشيرا الى ارتفاع كميات انتاج الشركة الهندية الأردنية للكيمياويات (IJC) المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية؛ ليبلغ 308 مليون طن من حامض الفوسفوريك (P2O5)، وارتفاعا في مبيعاتها بواقع 302 مليون طن، فيما حققت الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) ارتفاعا في إنتاجها من الحامض، ليبلغ بما يزيد على 487 ألف طن (P2O5) ومبيعاتها بواقع 488 ألف طن.

وأضاف المهندس الرواد، أن شركة الأسمدة الاردنية اليابانية (NJFC) حققت العام الماضي2022، ارتفاعا غير مسبوق في الأرباح منذ التأسيس، بعد ان ارتفع حجم انتاجها

ليبلغ 244 ألف طن، مقابل ارتفاعا في مبيعاتها، التي وصلت الى 232 ألف طن من انواع الأسمدة المختلفة.

وبين المهندس الرواد أن المشروع الأندونيسي المشترك حقق أرباحا غير مسبوقة خلال العام الماضي 2022، بلغت نحو 20 مليون دينار، وإنتاجا كبيرا لحامض الفوسفوريك (P2O5) بلغ نحو 181 ألف طن؛ نتيجة للجهود التي بذلت للإرتقاء بالعملية التشغيلية للمصانع وبمساهمة فاعلة من الجانب الأردني.