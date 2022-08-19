مليونا دولار لتمويل مشاريع صغيرة

عمان-الغد- وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية مع صندوق المرأة للتمويل الأصغر في الأردن للحصول على مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر بقيمة مليوني دولار أميركي، تشمل تمويلاً مشتركاً بقيمة 0.5 مليون دولار أميركي مقدمة من صندوق المناخ الأخضر.

وسيقدم هذا التمويل على شكل قرض يمنح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن وسيدعم توسيع التمويل الأخضر للشركات المحلية.

ويدعم الاتحاد الأوروبي هذا التمويل من خلال مبادرته للشمول المالي، كما يستفيد هذا التمويل الأخضر من منحة قيمتها 0.225 مليون يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر عبر “منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي”، بهدف تحفيز تسريع تبني الأسر والمؤسسات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخدمات وتقنيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته.

ويعتبر هذا أول تمويل في الأردن بموجب مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، وأول حزمة مالية يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مؤسسة تمويل أصغر في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ضمن الإطار الإقليمي لبرنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر.

وبموجب هذا المرفق، سيستفيد صندوق المرأة من حزمة مساعدات فنية شاملة ممولة من البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.

وستشمل الحزمة تقييماً للتقنيات المثلى المستخدمة في رفع مستوى دمج ممارسات التكيف مع تغير المناخ مع ممارسات الأسر والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يستهدفها التمويل.

كما سيتم تقديم المشورة الفنية حول كيفية تنفيذ استثمارات الطاقة وستشمل الحزمة الفنية أيضاً جلسات للتوعية وبناء قدرات صندوق المرأة في مجال تقنيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وفي مجال الإقراض المراعي للمنظور الجنساني.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير ورت “نعتز بشراكتنا المستمرة مع صندوق المرأة للتمويل الأصغر في الأردن وهذا هو أول تعاون يتم بموجب الإطار الإقليمي المرفق تمويل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر ونأمل أن يساعد دعمنا على تعزيز التنافسية والابتكار في المشاريع التي تترأسها المرأة، وأن يزيد إمكانية الحصول على التمويل لضمان توفير فرص عمل مستدامة”.

من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو “سنقدم من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لصندوق المرأة فرصا ً تمويلية جديدة تستهدف السيدات والشباب وذلك من خلال تعزيز العمل المناخي كما يقدم هذا الدعم فرصة للأردن ليصبح رائداَ في هذه المجالات في المنطقة، إذ كثفت العديد من البلدان جهودها في التصدي لتغير المناخ والتحول الأخضر، ولكن يكمن التحدي في تحقيق الاستدامة”.

بدورها، قالت المدير العام بالوكالة لدى صندوق المرأة لمى زواتي “نحن ممتنون دائماً لشراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويأتي هذا التمويل في وقت حاسم جداً، ولا سيما بعد الزيادة الهائلة في أسعار الوقود والغاز محلياً وعالمياً حيث أصبح الجميع يبحثون عن حلول خضراء وأقل تكلفة ونحن في صندوق المرأة فخورون جداً بأن نكون أول مؤسسة في الأردن تقدم قروضاً لتمويل الطاقة الخضراء، وأن نشهد على الاهتمام المتزايد بشكل تدريجي وإيجابي بالاقتصاد الأردني وقد أصبح عملاؤنا يوفرون مبالغ كبيرة في فواتير الكهرباء، وهذا هو هدفنا ومن خلال الدعم المقدم من البنك الأوروبي في مجال التدريب والتوعية في العديد من مجالات الطاقة الخضراء، أنا واثقة من أننا سنصل إلى المزيد من الناس في السنوات القادمة”.