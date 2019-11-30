مليونا دينار مبيعات مهرجان الزيتون لهذا العام

عمان – قدّر وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، مبيعات مهرجان الزيتون لهذا العام بنحو 2 مليون دينار.

وقال الشحاحدة خلال اختتام فعاليات مهرجان الزيتون الوطني بنسخته العشرين، اليوم السبت، إن المهرجان تشرف بالرعاية الملكية السامية وزيارة مهمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة، إذ شكلت هذه الزيارة دفعة كبيرة للمهرجان، إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء والوزراء له، ما انعكس إيجابا على ارتفاع واضح في دخل المهرجان.

وقدر الشحاحدة عدد زوار المهرجان بنحو مليون زائر، قائلاً إن نجاح المهرجان يدعو للمضي قدماً نحو إطلاق المعرض الدائم لدعم المنتج المحلي والنهوض بالمجتمعات الريفية التي تشكل رافعة للاقتصاد الوطني وقيمة مضافة تدعم المسار التشغيلي عبر إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة.

وثمنت الجمعيات والمشاركون في المهرجان دعم جلالة الملك والحكومة، والاهتمام الكبير من قبل وزير الزراعة، كما رفع المشاركون لجلالة الملك وثيقة ولاء وانتماء وشكر كتبت على علم الأردن، ووقعت من المشاركين وتسلمها وزير الزراعة.

يشار إلى أن المهرجان الذي تنظمه وزارة الزراعة ، استمر لأربعة أيام وهدف إلى دعم صغار المزارعين واسناد المرأة الريفية والنهوض بالقطاع وتقديم المنتجات الزراعية مباشرة إلى المستهلك. –(بترا)