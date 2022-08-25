مليون حالة وفاة بكورونا حول العالم منذ بداية 2022

عمان- أودت جائحة كوفيد-19 بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ كانون الثاني 2022، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، التي دعت الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح، في الوقت الذي لا يزال فيه ثلث سكّان العالم من دون لقاح.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الخميس، “لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام” ، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية .

ودعا حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70 بالمئة من جميع السكان.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بما في ذلك ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

ووفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن جائحة “كوفيد-19” أودت بحياة 45ر6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية العام 2019 في منطقة ووهان في الصين. (بترا)