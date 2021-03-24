مليون دولار منحة كورية من الحكومة الكورية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن

عمان- الغد- بينما يصادف الصراع في سوريا عامه العاشر، تقدمت جمهورية كوريا لدعم اللاجئين في الأردن. من خلال مساهمة بقيمة مليون دولار وقعها اليوم سعادة سفير جمهورية كوريا في الأردن لي جاي وان، وممثل المفوضية دومينيك بارتش، إن الدعم الكوري سيكون بالغ الأهمية لمعالجة ما أصبح الآن حالة نزوح طويلة في المنطقة.

من خلال هذه المساهمة السخية، ستتمكن المفوضية من مساعدة أسر اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في الأردن، والتي أصبحت احتياجاتها وتحدياتها أكثر خلال جائحة كورونا. تتمثل إحدى أدوات الحماية الرئيسية للمفوضية للاجئين في الأردن في المساعدة النقدية الشهرية، والتي تتيح للاجئين تلبية احتياجاتهم الأساسية بطريقة كريمة ودفع الإيجار وتكاليف الطعام والرعاية الصحية. ومن ثم، فإن هذا التمويل الجديد سيساعد المفوضية في الحفاظ على برنامج المساعدة النقدية الخاص بها خلال الأشهر المقبلة بالإضافة إلى المساهمة في استجابتها للحماية على نطاق أوسع.

“التمويل المرن، مثل المساهمة من الحكومة الكورية، أمر بالغ الأهمية خاصة خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها اللاجئون، حيث أتمت الأزمة السورية عامها العاشر. كما أنه يمكّن المفوضية من تكييف استجابتها حسب الحاجة “، تعليق ممثل المفوضية دومينيك بارتش.

“تأتي مساهمة الحكومة الكورية كجزء من خطة جمهورية كوريا لمساعدة خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية. نأمل أن تدعم هذه المساهمة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة للاجئين السوريين في الأردن بسبب جائحة كورونا “. قال سعادة. لي جاي وان سفير كوريا في الأردن.

تعرب المفوضية عن امتنانها للدعم المقدم من الشعب الكوري وتتطلع إلى استمرار وتعزيز التعاون مع السفارة الكورية، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الأكثر ضعفاً في الأردن.