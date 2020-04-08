مليون دينار من “المركزية تويوتا” لصندوق “همة وطن”

عمّان- أعلنت الشركة المركزية للتجارة والمركبات تويوتا عن تبرعها بمبلغ مليون دينار أردني لصندوق “همّة وطن”، مواصلة بذلك دعمها للجهود الحكومية في مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك انطلاقا من إيمان الشركة بأهمية التكاتف والوقوف إلى جانب الوطن وقيادته وأبنائه في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

يذكر أن الشركة كانت قد قدمت إلى جانب ذلك 100 ألف دينار أردني في الأسبوع الأول من بداية الأزمة لوزارة الصحة الأردنية.