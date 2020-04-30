مليون دينار من “همة وطن” لـ”الخيرية الهاشمية”.. قائمة محدثة للمتبرعين للصندوق

عمان – الغد – أعلن نائب رئيس هيئة ادارة صندوق همة وطن جمال الصرايرة ان الصندوق رفع تنسيبا الى رئيس الوزراء بدعم جهود الجمعيه الخيريه الهاشميه بمبلغ مليون دينار، وذلك لايصال دعم للاسر المحتاجه والتي لم يتم تغطيتها من صندوقي المعونه وتكية ام علي واللتين كان الصندوق قد قدم لهما الدعم.

وقال الصرايره ان مجموع المساهمات التي تم الالتزام بها للصندوق قد بلغت 92,478,146.70 دينار.

وقد تم تخصيص ٢٩ مليون لضمان وصول الدعم في هذا الشهر الكريم لعمال المياومة واكثر من مئه وخمسون الف عائله على امتداد المملكة.

وشكر الصرايره كل من اسهموا في دعم صندوق همة وطن واشاد بجهود فريق الحماية الاجتماعية.

وفيما يلي كشفً محدث لكل من ساهم في دعم الصندوق، الذي دعا المواطنين لزيارة موقعه الالكتروني على http://himmatwatan.jo

للاطلاع على أسماء الذين التزموا بتوريد المساهمات التي أعلنوا عنها لصندوق همة وطن، يرجى الضغط هنا.