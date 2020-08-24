مليون دينار من “همّة وطن” لتسيير عودة الأردنيين المتعثرين بالخارج

عمان- الغد– أعلن نائب رئيس لجنة إدارة صندوق همة وطن السيد جمال الصرايرة، عن تحويل مليون دينار تم تخصيصها سابقا من حساب التبرعات الرئيسية لصندوق همة وطن، لحساب وزارة الخارجية / برنامج عودة آمنة، والذي أطلق لتغطية نفقات عودة الأردنيين المتعثرين من الخارج وفق المعايير المعتمدة من رئاسة الوزراء.

وأضاف الصرايرة إن تحويل هذا المبلغ والذي تم الموافقة عليه من قبل رئيس الوزراء، جاء بعد أن اطلعت لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية على تقارير سير البرنامج وكشوفات تفصيلية معززة لها، والتي أظهرت أن الحكومة قامت بتأمين عودة ١٥٧١ مواطنا أردنيا من صندوق همة وطن للفترة من 6/10 – 16/ 8 الشهر الجاري بكلفة تصل إلى قرابة المليون دينار .

وبين الصرايرة إلى أنه سيتم تغطية تكلفة حجر ٤٧٦ شخصاً من الذين تم تأمين عودتهم من صندوق همّة وطن، فيما سيتم تغطية تكلفة حجر ٥٦١ شخصاً من الذين تكفلت الحكومة بحجرهم دون نقلهم.