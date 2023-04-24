ملّ منها ولا تفعل شيئاً سوى صرف الأموال.. رونالدو وجورجينا على مشارف الانفصال

ذكر تقرير عرضته شبكة “CMTV” التلفزيونية البرتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو لا يمر بفترة طيبة في علاقته مع شريكة حياته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

واستندت الشبكة في تقريرها الى تحليل خبير في إشارات الجسد وخبير نفسيّ للمحطات والمنعطفات الأخيرة في حياة الثنائي الأشهر في عالم الرياضة.

وقال أحد الخبيرين “تصرفات رونالدو الأخيرة تشير إلى أن حياته الشخصية لا تمر في فترة طيبة، ربما لأنه بعيد عن والدته، وجميعنا يعلم لماذا هي بعيدة حالياً”، وعلّق الثاني “ليس سعيدا، فجورجينا تقضي أيامها في مراكز التسوق في الرياض، ولا تفعل شيئاً سوى صرف الأموال”.

وأضاف “إنها تحيط كريستيانو بكل ما يخصها، وهنا القصة لا تصبح طريفة بالنسبة لرونالدو”، فعلّق المذيع “قلت طوال الأشهر الماضية أنهما لا يناسبان بعضهما البعض وأنه لن يكون هناك زواج بينهما، الحقيقة أنه ملّ منها وهما سينفصلا في وقت ما”.

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