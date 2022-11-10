ممثلة إيرانية تظهر دون حجاب دعماً لنساء بلادها

نشرت ممثلة إيرانية بارزة صورة لها على إنستغرام بدون حجاب للإشارة إلى التضامن مع المظاهرات المناهضة للحكومة.

كما حملت تارانه عليدوستي – التي اشتهرت بدورها في فيلم The Salesman الحائز على جائزة الأوسكار – لافتة كتب عليها «امرأة، حياة، حرية» باللغة الكردية. حيث أصبح الشعار صرخة حشد شائعة بين المتظاهرين.

عليدوستي هي واحدة من أنجح الممثلات الإيرانيات ولديها أكثر من ثمانية ملايين متابع على Instagram.

لعبت دور البطولة في فيلم The Salesman، الذي فاز بجائزة الأوسكار في عام 2016 لأفضل فيلم روائي طويل دولي.

وقد تعهدت في السابق بالبقاء داخل إيران بأي ثمن وأوقفت حياتها المهنية مؤقتًا “لدعم عائلات القتلى في قمع قوات الأمن للمتظاهرين، وفقاً لتعبيرها.