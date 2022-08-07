ممثلة تركية عن اللاجئين: أصبحنا نشعر بالغربة ووجودهم لا يُعجبني

شنّت بطلة مسلسل “الحفرة” الممثلة التركية ​بيريهان سافاش​ هجوما على ​اللاجئين​ في ​تركيا​، مشيرة إلى أن وجودهم في وطنها لا يعجبها أبدا وأصبحت تشعر فيه بالغربة.

وقالت بيريهان سافاش في حديث لها: “وجود عدد كبير من اللاجئين في بلادنا لا يعجبني أبدًا. أصبحنا نشعر بالغربة كثيرا وأصبح بيننا الكثير من الغرباء.

وأضافت: لا أحب هؤلاء الذين يكتبون باللغة العربية​ على محلاتهم. هنا تركيا ونحن أتراك، هذه الأمور لا تعجبني أبدا”.

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