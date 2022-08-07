ممثلة تركية عن اللاجئين: أصبحنا نشعر بالغربة ووجودهم لا يُعجبني

شنّت بطلة مسلسل “الحفرة” الممثلة التركية بيريهان سافاش هجوما على اللاجئين في تركيا، مشيرة إلى أن وجودهم في وطنها لا يعجبها أبدا وأصبحت تشعر فيه بالغربة.
وقالت بيريهان سافاش في حديث لها: “وجود عدد كبير من اللاجئين في بلادنا لا يعجبني أبدًا. أصبحنا نشعر بالغربة كثيرا وأصبح بيننا الكثير من الغرباء.
وأضافت: لا أحب هؤلاء الذين يكتبون باللغة العربية على محلاتهم. هنا تركيا ونحن أتراك، هذه الأمور لا تعجبني أبدا”.
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