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ممثلة تركية عن اللاجئين: أصبحنا نشعر بالغربة ووجودهم لا يُعجبني

11:35 ص2022-08-07
ممثلة تركية عن اللاجئين: أصبحنا نشعر بالغربة ووجودهم لا يُعجبني
ممثلة تركية عن اللاجئين: أصبحنا نشعر بالغربة ووجودهم لا يُعجبني

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شنّت بطلة مسلسل “الحفرة” الممثلة التركية ​بيريهان سافاش​ هجوما على ​اللاجئين​ في ​تركيا​، مشيرة إلى أن وجودهم في وطنها لا يعجبها أبدا وأصبحت تشعر فيه بالغربة.

وقالت بيريهان سافاش في حديث لها: “وجود عدد كبير من اللاجئين في بلادنا لا يعجبني أبدًا. أصبحنا نشعر بالغربة كثيرا وأصبح بيننا الكثير من الغرباء.

وأضافت: لا أحب هؤلاء الذين يكتبون باللغة العربية​ على محلاتهم. هنا تركيا ونحن أتراك، هذه الأمور لا تعجبني أبدا”.

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11:35 ص2022-08-07
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