ممثلة سورية: حاولت الانتحار وفنانة اتهمتني بإقامة علاقة مع زوجها- (فيديو)

كشفت الفنانة السورية تولين البكري، أنها حاولت الانتحار مرتين، وتناولت جرعات زائدة من الأدوية، معربة عن أسفها لفعلها ذلك.

وأشارت البكري، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية رابعة الزيات، إلى أنها خضعت لجلسات علاج نفسي، حيث تم تشخيص حالتها العقلية بمرض ثنائي القطب بنسبة ضئيلة، لكن مع مرور الوقت تغير التشخيص، لتظهر أن مشكلتها تكمن في التمسك بالماضي والعيش فيه كما لو كان الحاضر، بحسب ما نقل موقع ليبانون 24.-(وكالات)

