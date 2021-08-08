ممثلو أحزاب سياسية يناقشون قانوني الانتخاب والأحزاب

عمان– الغد- أقامت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة في مقرها بعمان يوم أمس السبت لقاء تشاوريا حول مشروع قانوني الاحزاب والانتخاب الذي يطمح اليه الاردنيين بحضور نخبة من ممثلي الاحزاب الاردنية واعلاميين ومهتمين وقد استهل اللقاء رئيس الجمعية المهندس سمير حباشنه بكلمة ترحيبية بالحضور وممثلي الاحزاب قال فيها : نأمل من هذا اللقاء ان يضيف الى التوجهات الايجابية السياسية التي تسود الاردن في هذه الاوقات والتي تسعى الى تطوير حياتنا السياسية والاجتماعية وصولا الى وضع قد لا يكون الامثل ولكن اكثر تطورا واكثر حضورا وارقى في المشهد السياسي المنظم واقصد هنا الاحزاب في المشهد السياسي واعتقد هنا ان ديموقراطية بلا احزاب هي ديموقراطية عرجاء تسير على قدم واحد ، حيث نحاول ترميم هذه الحالة ولكن دون نتائج تذكر على ارض الواقع . وقد اشار المهندس سمير حباشنه الى سماع ممثلي الاحزاب حول كيفية تاثير الاحزاب في الحياة السياسية و كيفية خلق تيارات سياسية ذات البرامج التي تعطي نفس الاهداف .

وقد اشار المشاركون ممثلو الاحزاب العاملة في الحياة السياسية في الاردن إلى العديد من القضايا ذات الاتصال المباشر في الحياة الحزبية من اهمها ضرورة تبني فكرة القائمة الوطنية الحزبية على مستوى المملكة وقضية تمويل الاحزاب بحيث يكون تمويل تبعا “لنشاط وقدرة الحزب ولا يكون سيفا” مسلطا “على الاحزاب تمارسه السلطة التنفيذية , وأكد المشاركون ضرورة ان تكون الجهة الحكومية المعنية بالنشاط الحزبي تتمتع بالحياد والموضوعية والاستقلالية كما اشار المشاركون الى ضرورة تضمين قانون الانتخاب موادا” تنظم مشاركة الاحزاب في الانتخابات واجمع المشاركون على أن ضمان النزاهة والعدالة في اجراء العملية الانتخابية هي العمل الاساس الذي يضمن الوصول الى مجلس نواب قوي قادر على ممارسة مهامه .

ولاحظ المشاركون ان هذه الفرصة هي الاخيرة التي من خلالها يمكن احداث نقلة نوعية في العملية الانتخابية وتساهم في تطوير الحياة الحزبية .

واكد المشاركون على ضرورة تشجيع الطلبة في المراحل كافة الجامعية والمدرسية في الاحزاب دون ضغوط أو محاولات من شأنها أن تثنيهم عن المشاركة في العملية الحزبية .

واجمع المشاركون أن الوثيقة التي قدمتها مجموعة ال 26 حزب تمثل راي اغلبية لاحزاب الاردنية وهي كفيلة في حال الاخذ بها بتطوير وتقوية النشاط الحزبي في المملكة .

واكد المشاركون على ان عملية تشكيل الائتلافات والكتل الحزبية عملية سهلة وتمكن لجميع الاحزاب الاردنية التواءم والانخراط بهذه الكتل في حال تم النوافق على ان ذلك يشكل احدى المراحل الاساسية في تطوير العمل الحزبي مستقبلا .

واتفق المشاركون على انه لا يمكن ان تتطور الحياة الحزبية في الاردن ان لم يتم التازمن ذلك مع ضرورة بذل جهود خاصة لاعداد وتهيئة البيئة والمناخ السياسي الحاضن والمشجع للانتماء الحزبي وتتمثل هذه البيئة الخاصة بالجامعات ومؤسسات الدولة والشركات الخاص .