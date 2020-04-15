ممثل “الانشاءات في تجارة الأردن” يدعو الحكومة لعودة العمل في القطاع

عمان- الغد- طالب ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، جمال عبد المولى، الحكومة بالاسراع في الموافقة على عودة العمل في قطاع الانشاءات ومواد البناء حيث ان تعطل القطاع عن العمل سيؤثر بشكل مباشر على الخزينة والايرادات الحكومية لسنة 2020 علما بان القطاع يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية المحلية ويساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الاجمالي و يعتبر القطاع في كل العالم قطاع حيوي ومهم.

واشار الى ان القطاع لديه العديد من العطاءات المتفق عليها مسبقا لانجازها خلال فترة زمنية وبالدليل ان الدولة اوعزت لاستئناف المشاريع الاستراتيجية منذ الاسابيع الاولى من بداية الحظر حيث اوكلت الدولة لوزارة الاشغال العامة والاسكان الاستمرار في العمل ، كما اوكلت الى امانة عمان الكبرى استئناف العمل في مشروع الباص السريع في جميع المناطق واستمرار اعمال الصيانة في جميع المرافق وهذا يدل على ان الدولة لم تتوقف في المشاريع الانشائية وقطاع الانشاءات ومواد البناء جزء رئيسي وأساسي مكمل لعملها.

وقال ان هذا القطاع مشغل للايدي العاملة والتي تعتمد على قوتها من الايراد اليومي (اصحاب المهن والمياومة) حيث ان اعداد العاملين في هذا القطاع يقدر بعشرات الالاف من اصحاب اعمال واداريين وفنيين وغيرهم .

كما ان هذا القطاع يضم العديد من القطاعات الفرعية كقطاع الاخشاب والحديد والاسمنت والالمنيوم والخرداوات والادوات الصحية والسيراميك وغيرها ويقدر تداول النقد في هذا القطاع بأكثر من سبعة مليارات دينار شاملة كذلك للاستثمار العقاري.

وتمنى على الحكومة تقديم التسهيلات الممكنة عند إعادة فتح القطاع ونحن في قطاع الانشاءات نقدر اهمية السلامة العامة ولدينا القدرة على تطبيق كل ما يلزم لضمان طرق الوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بتعليمات الجهات ذات العلاقة من وزارة الصحة ولجنة الاوبئة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.