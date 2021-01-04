ممثل الصناعات الخشبية والأثاث يبحث خطة عمل للنهوض بالقطاع

عمان- بحث ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن، سعد استيتية، مع ممثلي القطاع في كل من غرفتي صناعة الزرقاء وإربد، وجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، خطة عمل للنهوض بالقطاع المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال استيتية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الخطة تتضمن المطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات، وإعفاء مدخلات الإنتاج للمصانع، وتعزيز حصة المنتج الأردني في السوق المحلية وحمايته من تغول المنتج المستورد، وتخصيص جزء من المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اعفاءات للمنتج الأردني، ووضع مواصفات أردنية وقواعد فنية تمنع استيراد المنتجات ذات الجودة المنخفضة. واضاف ان المنتج الأردني من الأثاث والصناعات الخشبية، يتمتع بمواصفات عالية ومواكبة للتقنيات الحديثة، مشددا على ضرورة الترويج له داخل الأردن وخارجها، وفتح أسواق تصديرية جديدة. – (بترا)