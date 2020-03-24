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ممثل قطاع الصناعات الغذائية: المخابز انجزت مهمتها بسهولة

منذ ساعة واحدة

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عمان- أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، ان وضع المخابز ممتاز، وقد انجزت مهمتها بكل سهولة، كونها عملت منذ ساعات الليل لتوفير مادة الخبز بكميات كبيرة.
وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، ان حافلات أمانة عمان ومنذ ساعات الصباح، بدأت بتحميل مادة الخبز لتوزيعها وبيعها للمواطنين، مشيرا الى وجود موظفين من المخابز للقيام بعمليات البيع.
واضاف، ان مستلزمات انتاج الخبز متوفرة لدى المخابز وليس هناك مشاكل تذكر بخصوصها، لافتا الى ان قطاع المخابز يتحمل كامل مسؤولياته لخدمة الوطن في هذه الظروف الاستثنائية.-(بترا)

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