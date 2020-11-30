ممثل قطاع الصناعات الهندسية: القطاع الصناعي تأثر بأكمله نتيجة الجائحة

عمان – الغد – أعرب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، محمد الحاج حسن عن رفضه لتصريحات رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير، بشأن عدم تضرر القطاع الصناعي، من تداعيات جائحة كورونا.

وقال الحاج حسن في تصريح صحفي ان تصريح رئيس غرفة صناعة الاردن مستغرب، خاصة وأن القطاع الصناعي، ينضوي على 10 قطاعات مختلفة.

وأوضح أن القطاع الصناعي غير محصور بالصناعات الغذائية والدوائية، رغم تضرر بعضها هي الأخرى.

وبيّن الحاج حسن “أن تحسن مبيعات بعض المصانع، لا يعني عدم تضرر القطاع الصناعي، الذي شهد إغلاقات لمصانع، وتعثر أخرى، خلال الجائحة”

ونوّه إلى أن “قطاع الصناعات الهندسية، وهو ثاني أكبر القطاعات الصناعية في الأردن، تأثر بشكل كبير”.

وأضاف الحاج حسن، أن أنشطة مثل صناعة الألمنيوم والمصاعد، إلى جانب صناعة الأثاث والأنشطة المساندة للقطاعات الهندسية وصناعة الاعلانات والمجوهرات وصناعة الكيبلات، تأثرت بشكل كبير، نتيجة تعطل الكثير من المشاريع خلال الجائحة.

وخلص إلى أن القطاع الصناعي، تأثر بأكمله، لدرجة لا يمكن تعويضها خلال الفترة الحالية، خصوصا مع إغلاق العديد من الأسواق التصديرية.

ودعا إلى أن تكون غرفة صناعة الأردن، “مرآة حقيقية لواقع القطاع الصناعي”.

يأتي ذلك، بعد حديث للجغبير، حول أن القطاع الصناعي لم يتضرر من جائحة كورونا بالشكل الذي تضررت به قطاعات أخرى باستثناء بعض الصناعات المرتبطة بالقطاع السياحي وبعض الصناعات المرتبطة بالقطاع الإنشائي.