ممرضة تقطع قدم مريض يحتضر... والسبب صادم

اتُّهِمَت ممرضة بقسم رعاية المحتضرين بمستشفى بولاية ويسكونسن الأميركية ببتر قدم رجل يحتضر بسبب قضمة الصقيع دون إذنه من أجل الحفاظ عليها لعرضها في معرض التحنيط الخاص بعائلتها.

وبحسب ما نقل موقع “عربي بوست” عن مجلة “نيويورك بوست ” فان المتهمة تدعى ماري براون، 38 عاماً، أقدمت على قطع قدم الضحية اليمنى بدون موافقته أو إذن الطبيب في 27 أيار الماضي وأخبرت ممرضة زميلة أنها تنوي عرضها بعلامة تقول “ارتدوا أحذيتكم أيها الأطفال” وفقاً لشكوى جنائية حصلت عليها شبكة WQOW الأمريكية.

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وقد أُدخِلَ الضحية إلى مركز فالي هيلث آند ريهاب في حي سبرينغ فالي في آذار مع قضمة صقيع شديدة في كلتا قدميه.

وبحلول نهاية أيار، كان الأطباء على يقين من أنه على وشك الموت، وقال الشهود إن قدمه كانت ميتة، وكانت متصلة بساقه فقط بجلد وأوتار ميتة، وفقاً للشكوى.

وذكرت الشكوى أن الممرضة التي كانت حاضرة عندما قيل إن براون قطعت قدم الرجل في أيار أفادت أن المريض كان يشد يدها بقوة وكان يئن أثناء البتر.

بعد البتر، قال الرجل لممرضة أخرى إنه شعر بكل شيء وإنه يعاني من آلام مبرحة، بحسب وثيقة المحكمة.

ويُزعم أن براون أخبرت الشرطة بأنها قطعت قدم الرجل لتجعله يرتاح حيث قالت إن هذا ما كانت لتريده لو كانت في مكانه بينما ليس من الواضح ما إذا كان الضحية قد مات أم لا.

من جانبه، قال المدير والمدير التنفيذي للمركز الطبي الذي كان الضحية فيه كيفن لارسون، إن براون لم تعد تعمل في المنشأة.

واضاف : “لقد تعاونا وسنواصل التعاون الكامل مع التحقيق في هذه المسألة. الشخص المحدد ليس موظفاً في مجتمعنا”.

واتُّهِمَت براون، من مدينة دوراند بولاية ميشيغان الأمريكية، بالإساءة الجسدية لكبار السن وتسببت عمداً في أذى جسدي كبير.

ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة يوم 6 كانون الأول. وإذا أُدينَت، فإن كل تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى 40 عاماً في السجن. -وكالات