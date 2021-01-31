ممرضة سويدية تشاهد كل أفلام مهرجان سينمائي على جزيرة بمفردها

فازت ممرضة سويدية في مسابقة لمشاهدة برنامج أفلام مهرجان غوتنبرغ السينمائي الذي يشارك فيه 60 فيلما.

وتشترط المسابقة أن يشاهد الفائز أفلام المهرجان أثناء إقامته وحده في فنار يقع على جزيرة معزولة قبالة الساحل السويدي.

وتفوقت الممرضة ليزا إينروت على 12 ألف متسابق من عشّاق السينما من حول العالم تقدموا للمسابقة.

وقالت ليزا، الممرضة في عنابر كوفيد-19، إنها كانت تأمل في الحصول على “أسبوع تنعم فيه بأجواء مغايرة للواقع الذي تعايشه في المستشفيات”.

وحالت ظروف الوباء دون عرض الأفلام المشاركة في المهرجان في دور السينما، وبثّها بدلا من ذلك مباشرة عبر موقع إلكتروني.

وقال القائمون على المهرجان إنهم كانوا يبحثون عن عاشق أصيل للسينما يكون مؤهلا وجدانيًا ونفسيا للمهمة.

وسيتعين على ليزا إينروت، التي تقول إن الوباء استنزف طاقتها، قضاء أسبوع بمفردها في فنار باتر نوستر القائم على جزيرة هامنسكار.

وتقضي المسابقة بألا يصطحب الفائز معه هاتفًا محمولا أو حاسوبا أو كُتبًا أو غير ذلك من وسائل الترفيه.

وتقول الممرضة الفائزة: “الرياح، والبحر، وفكرة أن أكون جزءا من واقع مغاير تماما للواقع الذي أعايشه في ظل الوباء لمدة أسبوع – كل هذا جذاب بحق”.

وطبقًا لبنود المسابقة، نُقلت الفائزة صباح السبت على متن قارب إلى الجزيرة قبالة الساحل السويدي. ومن المقرر أن تسجّل أحوالها يوميا في فيديو.

وقال القائمون على المهرجان إنهم رأوا من الصواب إعطاء هذه الفرصة الفريدة لأحد الأبطال العاملين في قطاع الرعاية الصحية في زمن الوباء.