ممرضو مستشفى الجامعة الأردنية يضربون عن العمل (صور)

عمان- الغد- توقف ممرضو مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.

واستثنت نقابة الممرضين، قسم الطوارئ وغسيل الكلى والتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الأدوية للمرضى، من التوقف عن العمل الذي تنفذه النقابة.

وأعلنت النقابة عن آلية التوقف عن العمل، ودعت منتسبيها إلى الالتزام بساعات الدوام الرسمي والتجمع في ساحات المستشفى وبالزي الرسمي.

وتطالب النقابة بتحسين أوضاع منتسبيها العاملين في المستشفى والاستجابة لمطالبهم المالية والوظيفية.

وأكدت النقابة في آلية التوقف على ضرورة الالتزام بأهداف التوقف والأخلاقيات العامة وأخلاقيات المهنة، ودعت الممرضين إلى مشاركة زملائهم الاعتصام وبالزي الرسمي.

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