مناجاة للشرفة المتواضعة

برناردو زاكا* – (النيويورك تايمز) 9/5/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

خاصة، لكنها عامة؛ مكشوفة، ومع ذلك معزولة. تقدم الرفقة من دون متطلبات الحميمية، والآن يجب أن لا نعتبرها من المسلّمات

* * *

لدينا، طفلي وأنا، نشاط مفضل جديد: إخراج أعناقنا من النوافذ مثل الغرانيق لإلقاء نظرة على الجيران. منذ أن تلقينا التعليمات بالبقاء في المنزل في شقتنا في مبنى من ثلاثة طوابق في سومرفيل، ماساتشوستس، أصبحنا بارعين في هذا.

إذا وضعنا أنفسنا في الزاوية اليسرى السفلية من نافذة غرفة المعيشة حوالي الساعة 6 مساءً، وضغطنا وجناتنا بقوة على الزجاج، فإننا قد نلمحهم وهم يحدقون بنظرات خاوية في الشارع المقفر. وقبل أيام، التقت أعيننا عبر الممر، ومع ذلك لم يكن هناك شيء من ذلك الحرج القديم المعتاد -أن يحدق أحد فيك بدا مبعث راحة أكثر من كونه غزواً هذه المرة. قبل الوباء، لم أكن قد تحدثت إليهم أبدًا، ولكن حتى هذه النظرات المختلَسة تبدو وكأنها شكل ثمين من أشكال التواصل.

عندما رأيت مقاطع الفيديو القادمة من إيطاليا تحت الإغلاق أول الأمر، حيث الناس في الحجر الصحي في شققهم يتواصلون من خلال الموسيقى، كانت ردة فعلي الأولى هي الفزع. وكانت الثانية هي التوق إلى العنصر المعماري الذي جعل تلك التجمعات ممكنة: الشرفة.

من خلال تعليق الحياة الاجتماعية العادية، يُعلّمنا الوباء أن نقدر ما كنا نعتبره من المسلمات. وبالنسبة لأولئك الذين نشؤوا مثلي حول البحر الأبيض المتوسط، فإن الشرفة هي حقيقة من حقائق الحياة -واحدة منضفرة في نسيج مدننا بحيث تكون غير مرئية عملياً. لكَم أتمنى لو أن لدي واحدة الآن!

عندما كنتُ طفلاً ينشأ في بيروت، كانت الشرفة هي المكان حيث نحتفل بأعياد الميلاد؛ حيث قرأت رواياتي الأولى، وحيث شاهدت والدَيّ يمارسان ألعاب الطاولة التي لا تنتهي. وكراشد يعود إلى الوطن في إجازة الصيف، كان هناك حيث تحملني قدماي لأحتسي القهوة، وأفتح علبة جعة، أو أدخن النرجيلة -دائمًا بصحبة آخرين في شرفات المباني المحيطة الذين يبدو أنهم يفعلون نفس الشيء. وحتى الآن، في هذه الأوقات، مع توقف المدينة عن الحركة بسبب “كوفيد- 19” وأزمة مالية خانقة، يلجأ البيروتيون إلى شرفاتهم من أجل استراحة مؤقتة وإعلان إيماءات التضامن.

عبقرية الشرفة هي أنها تجمع الأشخاص الذين يعيشون على مقربة، وإنما الذين يكونون بخلاف ذلك غرباء، حول عالم مشترك من الأحداث والتجارب والقضايا. وتؤدي الشرفة هذا الدور بطريقة تحظى بإشادة كبيرة اليوم، ولكن هذا ما تفعله كل الوقت، بصمت، في الأوقات العادية.

الشرفة قطاع من الممتلكات الخاصة معلّق فوق الفضاء العام. على الشرفة، يكون المرء في الخارج، ومع ذلك في البيت؛ مكشوفاً، وإنما معزولاً. ويتجلى هذا التناقض في بيروت في طريقة لباس مميزة. الشرفة هي مجال للظهور برداء ثوب النوم والقميص الداخلي: أشياء شاكفة جداً بالنسبة للشارع، لكنها معتدلة جداً لتُلبَس عن بعد.

كمساحة وسيطة، تدعم الشرفة نوعًا مميزًا من المؤانسة المحتشمة. تواصلُها مع المساكن يُسهّل الوصول إلى حياة المدينة بنفس السهولة التي يمكِّنُ من الانسحاب منها. في مدينتي بيروت؛ حيث ترتفع معظم المباني من خمسة إلى ستة طوابق، تبقى الشرفة قريبة من الشارع بما يكفي لتحية شخص في الأسفل، لكنها أبعد كثيراً من إتاحة محادثة مطولة؛ قريبة بما يكفي لتشاهد نزاعاً، وبعيدة بما يكفي لأن لا تضطر إلى التورط فيه شخصيًا. إنها تعرض الرفقة من دون لوازم الحميمية.

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، استخدم المهندس المعماري الهولندي، ألدو فان إيك، مصطلح “العتبة” لتمييز المساحات المادية -مثل الشرفات، والأدراج الخارجية، والبسطات عند المداخل- التي تصل بين العلامات المكانية والنفسية المختلفة داخل المدينة. وفكّر فان إيك في هذه المساحات على أنها تشكل عالماً بين العوالم، تتوسط في المواجهة بين البيئات المتمايزة، وتتقاسم الخصائص مع كل منها من دون أن تذوب في أي منها.

رأى فان إيك العتبات -ليس كمواقع للمرور فحسب، وإنما كأماكن للإقامة. كان يعتقد أن مثل هذه المساحات جذابة لأنها تلتقط شيئًا أساسيًا بشأن ميولنا. عندما نواجَه بخيار بين اثنين مثل: فردي/ جماعي؛ مفتوح/ مغلق؛ نظام/ فوضى، غالبًا ما يكون رد فعلنا متردداً: إننا نريد أن نتلبث على الحدّ، ونأخذ عينات من كليهما. في هذا المجال الـ”بيَن” العوالم، نشعر أننا في المنزل ونميل إلى التوقف والتسكع. وقال فان إيك إن الهندسة المعمارية يجب أن تدرك هذه الحقيقة، وأن”تؤطر رغبتنا في التلكؤ، وتصنع أماكن يمكننا أن نفعل فيها ذلك”. والشرفة هي أحد تحققات هذه الرؤية.

مثل خشبات المسارح، تبقى الشرفات خاملة حتى يعيدها الناس إلى الحياة. فكر في ما يلي: معظم سكان المدن يعيشون في شقق لم يصمموها، متضمنة في واجهات لا يمكنهم تغييرها. في بيروت، تشكل الشرفات الأماكن الوحيدة في المشهد العام التي يمكن للسكان أن يميزوها ويجعلوها خاصتهم. هناك يُعرض الأثاث؛ قفص عصافير معلق ؛ تُرتب النباتات بأناقة وتُسقى -ويتم الإبقاء على كل شيء نظيفًا، في معركة سيزفية ضد الغبار. هناك، توفر الشرفات فرصة نادرة لترك أثر شخصي في نسيج حضري بلا أسماء بخلاف ذلك.

في فضاء الشرفات، ينخرط المرء في أداء دائم. هناك تتكشف الرذائل العادية مثلما الفضائل العادية. إلى جانب إيماءات الاعتراف المهذبة والشعور الفضفاض بالمجتمع، تستدعي الشرفات أيضاً التلصص والثرثرة. تصبح الخلافات العائلية، وشؤون الحب، ونوبات الغضب مسألة اهتمام مشترك. ويمكن أن يكون هذا مقلقًا، لكنه يجبرنا على التوافق مع أولئك الذين يعيشون حولنا.

حول البحر الأبيض المتوسط توجد الشرفات في كل مكان، ومع ذلك سيكون من الخطأ اعتبارها شيئاً مفروغاً منه. في بيروت، كان ثمة عاملان حاسمان لشيوعها: طلب مساحة خارجية للاستفادة من المناخ؛ وقانون بناءٍ مُواتٍ حفز على بنائها.

ولكن، على مدى العقدين الماضيين، مكّنت الشعبية المتزايدة لوحدات تكييف الهواء البيروتيين من السيطرة على المناخ داخل شققهم طوال العام. كما دفع الضغط المتزايد على العقارات اللبنانية القائمة إلى تعديل قانون البناء في العام 2004، والذي سمح بتغطية الشرفات بجدران ساترة شفافة. وقد أثر ذلك على التطور الجديد؛ حيث يتم الآن تصور وتسويق الشرفات في كثير من الأحيان كمساحات تَنظُر إلى الداخل، وتعمل كامتدادات لغرف المعيشة.

برر السياسيون الإجراء بادعاء أنهم يشرّعون ما يريده ناخبوهم -مساحة داخلية أكبر، وسيطرة على المناخ، وتعرض أقل للضوضاء والتلوث. وهذه في الحقيقة مخاوف ملحوظة في بيروت.

ومع ذلك، فإن خطر التفكير في الشرفات كمرافق خاصة هو أنه يحجب وضعها كمنفعة عامة. بصفتنا سكان مدينة، فإننا نستفيد جميعًا من الحياة الاجتماعية التي تعززها الشرفات على الرغم من أننا قد نفضل بشكل فردي تطويق شرفاتنا. ولهذا السبب قد يُطلب سن قانون عام: ليس لمنع كل واحد منا من الحصول على ما يريد، وإنما للمساعدة على تجنب نتيجة جماعية ناجمة عن هذه الرغبات -في ترقيق للنسيج الاجتماعي للمدينة- والتي ربما نندم عليها بشكل جماعي.

في خضم ألم نوبة الوباء، قد تهبط هذه الرسالة على آذان متعاطفة. ما تزال مقاطع الفيديو من إيطاليا معنا، ومَن منا لا يريد اليوم ذلك التواصل الاجتماعي المحتشم الذي تعززه الشرفات؟ سيكون التحدي هو الإبقاء على المشاعر حية بمجرد عودتنا إلى طبيعي جديد. وقد تكون الأسابيع القليلة الأولى بعد “كوفيد-19” كلها عناقاً وقبلات. لكن المؤانسة الاجتماعية المحتشمة ليست خياراً ثانياً مفضلاً، ويجب أن نستمر في النظر بتعاطف إلى الهندسة المعمارية التي تجعلها ممكنة -حتى بعد أن يغادرنا الوباء.

*أستاذ مساعد للعلوم السياسية في معهد مساتشوستس للتقنية. مؤلف كتاب “عندما تقابل الدولة الشارع”، والمحرر المشارك لمجموعة من المقالات المنشورة حديثاً، “النظرية السياسية والعمارة”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: An Ode to the Humble Balcony