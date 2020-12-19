منازلنا نقاط ساخنة لفيروس كورونا.. فما الذي علينا فعله؟

دبي– مع ارتفاع حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، فإن انتقال الفيروس الجديد في أعلى مستوياته على الإطلاق.

وجد تحليل جديد نظر في 54 دراسة في أكثر من 20 دولة أن المنازل التي أصيب فيها شخص ما بفيروس Covid-19 ظلت بؤرة لانتقال الفيروس، حتى لو كان الانتشار المجتمعي العام منخفضًا.

قالت المحللة الطبية في CNN الدكتورة لينا ون إن هذه دراسة أخرى تذكرنا بمدى عدوى الفيروس الذي يسبب Covid-19، ومدى صعوبة الحيلولة دون إصابة الآخرين إذا كان المرء يعيش في مساكن مزدحمة ومتعددة الأجيال.

كان الأزواج أكثر عرضة للخطر من أفراد الأسرة الآخرين، ويرجع ذلك على الأرجح إلى النوم في نفس الغرفة، الحميمية، والاتصال المطول، وفقًا للدراسة التي نُشرت يوم الاثنين في مجلة JAMA Network Open.

وجدت الدراسة أن المخاطر كانت أعلى إذا أظهر أحد أفراد الأسرة أعراض Covid-19 مثل السعال والعطس وآلام الجسم والقشعريرة والحمى، مما لو أظهر الشخص علامات قليلة أو معدومة للفيروس. كما كانت المخاطر أعلى بين البالغين منها بين البالغين والأطفال.

انتقال سريع للعدوى

وجدت دراسة حديثة أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العدوى بين أفراد الأسرة حدثت بسرعة. وجد الباحثون أن أكثر من نصف الأشخاص (53٪) الذين عاشوا مع شخص يحارب Covid-19 أصيبوا بالعدوى في غضون أسبوع. حوالي 75٪ من هذه الإصابات الثانوية حدثت في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى للمريض.

أقل من نصف أفراد الأسرة المصابين ظهرت عليهم الأعراض في وقت اكتشاف العدوى لأول مرة.

أفاد فريق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن “العديد من الأشخاص لم يبلغوا عن أي أعراض خلال 7 أيام من المتابعة، مما يؤكد احتمالية انتقال العدوى من جهات اتصال ثانوية بدون أعراض وأهمية الحجر الصحي”.

اعزل نفسك أو من تحب

يعد البقاء منعزلاً عن أفراد الأسرة الآخرين أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت في مكان صغير أو كان هناك أطفال في المنزل.

قالت طبيبة الأطفال الدكتورة تانيا ألتمان، رئيسة تحرير كتاب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال “إذا كان لديك شخص في المنزل أكبر سنًا أو يعاني من نقص المناعة، فقد ترغب في عزله في جانب واحد من المنزل حتى لا يكون الأطفال والجميع من حوله بشكل منتظم”.

وأضافت: “إذا كان عليك رعاية طفل، فقد يتعين عليك اتخاذ قرار عزل شخص بالغ معه”. وقالت إن “هذا الراشد سيعتني بالطفل وسيكون الشخص البالغ الآخر مسؤولاً عن بقية أفراد الأسرة.”

وبالطبع، سيكون كل هذا صعبًا للغاية على أحد الوالدين “الذي قد يكون الوحيد”، كما قالت طبيبة الأطفال الدكتورة جيني راديسكي، المتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في مقابلة سابقة.

قالت راديسكي، الأستاذة المساعدة في طب الأطفال في جامعة ميشيغان: “اعرف من هم جيرانك، والشبكة الاجتماعية الخاصة بهم”. وتابعت “لسوء الحظ، أنت بحاجة إلى إبقاء الأسرة بأكملها في عزلة”. تشير أنماط انتشار Covid-19 إلى أن مجموعات الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من بعضهم البعض هم الأكثر عرضة للإصابة بها من بعضهم البعض. إذا كان الأطفال جزءًا من تلك الأسرة، فقد تظهر عليهم أعراض قليلة ولكنهم معدون.

ضع في اعتبارك جعل كل من يعيش في المنزل يرتدي قناعًا بالداخل. كان القيام بذلك فعالًا بنسبة 79٪ في منع انتشار الفيروس، وفقًا لدراسة حديثة، عندما بدأ أفراد الأسرة في ارتداء الأقنعة قبل ظهور الأعراض لدى أول شخص مصاب.

إذا كنت تعيش بمفردك، فإن التحدي الذي يواجهك هو مراقبة الأعراض التي تعاني منها والعناية بنفسك عندما لا تكون على ما يرام. تأكد من وجود خطة جاهزة لتوصيل الطعام والأدوية إلى منزلك، وابحث عن شخص يمكن أن يكون مسؤولاً عن التحقق فعليًا منك بشكل منتظم.

قم بتخزين أو اطلب من أحبائك تزويد الغرفة بجميع أشكال الترفيه ذات الصلة: التلفزيون أو الكمبيوتر أو iPad أو الكتب أو حتى الألعاب التي يمكنك لعبها عبر FaceTime أو Skype.

قائمة التوريد

لا تتردد في الطلب عبر الإنترنت أو الطلب من أحبائك توفير الإمدادات الأساسية، والتي تشمل:

مقياس حرارة يعمل لمراقبة الحمى التي يجب أن تكون 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية)، وطريقة لتنظيفها ، مثل كحول الأيزوبروبيل.

الأدوية الخافضة للحمى، مثل الأسيتامينوفين

علبة من القفازات وأقنعة الوجه المطاطية أو اللاتكس

حاجة 60 أو 90 يومًا من الأدوية الضرورية الأخرى التي تتطلب وصفة طبية

الصابون العادي ومعقم اليدين المعتمد على الكحول بنسبة 70%

مناديل لتغطية العطس والسعال. ولكن لا توجد حاجة في الحقيقة لتخزين ورق التواليت – فهذا مرض تنفسي

لوازم التنظيف المنتظمة وقفازات تنظيف المطبخ

مواد التنظيف المطهرة – تقترح مراكز السيطرة على الأمراض الانتقاء من قائمة تلبي معايير مكافحة الفيروسات لوكالة حماية البيئة الأمريكية، ولكن تقول إنه يمكنك أيضًا صنع نسختك الخاصة باستخدام 1/3 كوب مبيض غير منتهي الصلاحية لكل جالون من الماء.

وضع القناع والتطهير

يجب على كل فرد في المنزل ارتداء قناع الوجه، إلا إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تواجهون “صعوبة في التنفس” أو عاجزًا، أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة ، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض.

وشددت ألتمان على تعظيم إجراءات العزل والحماية. وأوضحت: “يمكنك أن تجعل الشخص السليم يترك طعامًا وشرابًا للمريض عند الباب، ثم يذهب ويغسل يديه”. ارتدِ قفازات لالتقاط الأطباق الفارغة، وخذها إلى المطبخ واغسلها بالماء الساخن بالصابون، أو يفضل بغسالة الأطباق، واغسل يديك مرة أخرى.

لا تشارك أكواب الشرب أو الأكواب أو الشوك أو غيرها من أواني الطعام أو الأطباق، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض. لا تشارك المناشف أو الفراش مع أشخاص آخرين في منزلك. عند غسل الملابس، لا تهز ملابس المريض المتسخة “لتقليل احتمالية انتشار الفيروس عبر الهواء”.

يجب على مقدمي الرعاية ارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند التعامل مع الغسيل المتسخ، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتخلص منها بعد كل استخدام.

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض “في حالة استخدام القفازات القابلة لإعادة الاستخدام، أن تكون هذه القفازات مخصصة لتنظيف وتطهير الأسطح من أجل Covid-19 ويجب عدم استخدامها لأغراض منزلية أخرى.”

ماذا يحدث إذا كان هناك حمام واحد فقط في المنزل؟

تنصح ون بأنه “إذا كان على الجميع استخدام نفس الحمام، فيجب ترك ساعتين على الأقل من استخدام الشخص المعزول له قبل أن يذهب شخص آخر”.

خصص سلة مهملات مبطنة لأي مناديل أو ورق أو منتجات يمكن التخلص منها يستخدمها شخص مريض، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض.

منع الآخرين من الإصابة بالمرض

لكي نكون واضحين: بعد التشخيص الإيجابي لـ Covid-19، يحتاج كل فرد في المنزل إلى عزل نفسه عن العالم الخارجي قدر الإمكان.

قالت راديسكي: “أود أن أوصي بأن تجد العائلات أصدقاء يمكنهم ترك البقالة أو الأدوية الأساسية، وعدم الذهاب إلى العمل، وعدم اللعب مع الأطفال الآخرين – حتى في الخارج”.

إذا لم يكن لديك أصدقاء يمكنهم جلب البقالة أو العناصر الأساسية، فراجع ما إذا كان بإمكان المتاجر المحلية القيام بذلك.

إذا اعتقد أحد أفراد الأسرة بدون أعراض أنه من الضروري للغاية الخروج إلى متجر البقالة أو الصيدلية أو للاطمئنان على أحد أفراد الأسرة، فاحذر من أنك قد تكون معديًا وأن أي شيء تلمسه يمكن أن ينقل الفيروس – حتى بدون أعراض.

لتقليل انتقال الفيروس داخل منزلك، حاول الحفاظ على تدفق الهواء في باقي المنزل من خلال النوافذ أو الأبواب المفتوحة، إذا سمح الطقس بذلك.

اطلب من الجميع غسل أيديهم في كل فرصة. قم بتنظيف وتطهير كل تلك الأسطح المشتركة – لا تنسى مقابض الثلاجة والميكروويف!

اجعل الجميع بعيدًا عن الإجهاد قدر الإمكان – وهي مهمة صعبة بالتأكيد – وركز على الأكل الصحي والتمارين الرياضية المنتظمة والنوم الجيد.

رغم عدم وجود ما يشير إلى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تُصاب أو تتسبب بالإصابة بـ Covid-19، فإن مراكز السيطرة على الأمراض تقترح إبقاء الحيوانات الأليفة بعيدة عن المرضى.

متى تنتهي عزلة منزلك؟

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية ولكن لم تظهر عليك أعراض، فيمكنك التوقف عن العزلة في المنزل بعد 10 أيام من تاريخ إجراء الاختبار الإيجابي، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأعراض، تقول مراكز السيطرة على الأمراض إنه يمكنك التواجد حول الآخرين عندما:

مرت 10 أيام أو أكثر منذ ظهور الأعراض لأول مرة

وقد مرت 24 ساعة بدون حمى بدون استخدام الأدوية الخافضة للحمى

وأعراض Covid-19 الأخرى تتحسن

تقول مراكز السيطرة على الأمراض: “قد ينتج عدد محدود من الأشخاص المصابين بمرض شديد فيروسًا كفؤًا للتكاثر لأكثر من 10 أيام قد يتطلب تمديد فترة العزل والاحتياطات لمدة تصل إلى 20 يومًا بعد ظهور الأعراض.

تلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض أن فقدان حاسة التذوق والشم يمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى أشهر بعد الشفاء، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى البقاء معزولًا.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة أو كنت مريضًا بشدة بفيروس Covid-19 مثل الدخول إلى المستشفى والحاجة إلى الأكسجين، فإن القواعد تتغير.

هذه أوقات مخيفة، ولكن نأمل أن تساعد هذه النصائح في تخفيف قلقك وإعدادك أنت وعائلتك للأسوأ، مع الأمل والسعي لتحقيق الأفضل.CNN بالعربية