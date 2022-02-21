مناطق جديدة تدخل خط الاكتشاف الأثري في الأردن

عماد العجلوني- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي احاديث اليوم حول تفاصيل ومكان الإكتشاف الأثري الذي من المنتظر أن تعلن عنه الحكومة في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء حيث قال بعضهم إن مكان الاكتشاف ربما يكون في محيط مدينة البترا الأثرية فيما رجح بعضهم أن يكون الإكتشاف شمال المملكة.

مصدر مطلع على ملف الأكتشاف الجديد ألمح في تصريح لـ”الغد” بأن يكون مكان الإكتشاف الأثري ليس في منطقة البترا وانما رجح أن يكون في إحدى المناطق الشمالية أو الوسطى من المملكة .

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في دائرة الآثار العامة يوم غد الثلاثاء للإعلان عن اكتشاف أثري هام وفريد من نوعه في العالم على حد قولها .

وأضافت الوزارة أن الاكتشاف الأثري الذي سيعلن عنه “غير مسبوق لفريق بحثي أردني- فرنسي”.