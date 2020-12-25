مناطق ستتأثر من صيانة خط مياه رئيسي في الزرقاء

عمان – تنفذ الفرق الفنية في شركة مياه الأردن “مياهنا” أعمال صيانة طارئة على خط مياه رئيسي قطر 600 ملم بالقرب من مدينة المجد في محافظة الزرقاء.

وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن عددا محدودا من مناطق التوزيع في الزرقاء سيتأثر جزئيا؛ جرّاء أعمال الصيانة.

وتاليا المناطق المتأثرة: ضاحية الأميرة هيا، إسكان المهندسين، شومر العالي، حي الجبر العالي، ضاحية المدينة، حي الدويك، حي الفلاح ضاحية مكة.

–(بترا)