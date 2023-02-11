مناطق لن تصلها الكهرباء في شمال الأردن الأحد (أسماء)

أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشمال غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل في محافظة المفرق مناطق، حي الروضة وحي الناصرية وطريق بغداد مقابل بوابة المخيم، والتي ستمتد فيها فترة الفصل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة مساء.

وبينت أن الفصل بمحافظة جرش سيشمل منطقتي هامتا وعليمون جنوب البلد، وسيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الثالثة والنصف عصرا، فيما سيشمل بمحافظة عجلون مناطق، ثغرة زبيد/ طريق راجب، وطريف بلاص بجانب معصرة البلدية، وسيمتد من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا. (بترا)