منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة إياب دوري المحترفات تنطلق اليوم

عمان – الغد – تقام اليوم الجمعة، منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة الإياب للدوري الأردني للمحترفات لموسم 2021، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

ويلتقي الأرثوذكسي مع القادسية عند السادسة مساء، فيما يواجه عمان نظيره الأهلي عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، ثم الأهلي والأرثوذكسي 13، الاستقلال 6، والقادسية أخيرا دون نقاط.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

ويقوم اتحاد كرة القدم بنقل كافة مباريات البطولة عبر منصة الفيديو الخاصة بالاتحاد عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة ودعم فرقهم خلال المنافسات وحضور المباريات مقابل مبالغ رمزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على إيجاد مصادر دخل متعددة للأندية المشاركة في البطولة في ظل غياب إيرادات الحضور الجماهيري.